Ronald Koeman: 'Het is mooi dat Memphis Depay zijn derde niet maakte, want...'

Ronald Koeman kijkt meer dan tevreden terug op de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal. In de Euroborg werd er korte metten gemaakt met Malta: 8-0.

Al bij de rust genoot Oranje een comfortabele 3-0 voorsprong. Het bood Koeman de ruimte om alvast twee keer te wisselen en in totaal paste hij vier wijzigingen toe tijdens de wedstrijd.

"Natuurlijk probeer ik ook jongens minuten te laten maken", reageerde de bondscoach na afloop bij de NOS. "Met alle respect voor de tegenstander, maar in dit soort wedstrijden kan dat ook. Ik noem er maar even één op: Donyell Malen."

"Die had weinig tijd nodig. Die speelt niet heel veel bij zijn club, maar hoe hij dan deze week werkt, niet invalt tegen Finland... Dan vind ik dat je het ook wel eens mag geven aan hem", aldus de keuzeheer.

Als presentator Jeroen Stekelenburg stelt dat Koeman een 'luxeprobleem' heeft en daarbij de namen noemt van Justin Kluivert en Xavi Simons, gaat Koeman daar op in. "Dat zijn twee geweldige spelers, die zoveel kwaliteiten hebben."

"Maar in een groep die heel sterk is en die zich ontwikkelt...", wijst Koeman naar de hevige concurrentie. "Als je ziet dat we tot de laatste seconde blijven jagen, dat wil je. Dat gun je het publiek, dat je een Nederlands elftal ziet dat een wedstrijd wil winnen met zoveel mogelijk doelpunten."

Koeman haalde Memphis Depay, die met twee goals Robin van Persie evenaarde als topscorer aller tijden van Oraanje, er na een uur spelen af, zo communiceerde hij zelf al tijdens de rust richting de aanvaller.

"Ik zei tegen hem dat hij nog tien minuten achter de spits kreeg. Maar het is mooi dat hij die derde niet maakt, want dan blijft hij hongerig", besluit Koeman motiverend.