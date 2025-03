Ronald Koeman herkende zijn eigen speler niet: 'Hij vroeg zich af wie ik was'

Pedri kijkt ernaar uit om Ronald Koeman weer te zien. De 22-jarige middenvelder neemt het deze week met Spanje twee keer op tegen het Nederlands elftal. Pedri en Koeman werkten samen bij FC Barcelona.

De dertigvoudig international van Spanje werd in de zomer van 2019 door Barça overgenomen van Las Palmas. De Catalanen betaalden 23 miljoen euro om Pedri los te weken en stalden hem nog een jaar bij de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Medio 2020 kwam de rechtspoot over naar Camp Nou.

Pedri vertelt in gesprek met Marca dat Koeman hem in eerste instantie niet herkende. “Het was in een restaurant naast het hotel. Hij vroeg zich af wie ik was”, aldus de Spanjaard.

“Hij vertelde me dat hij nog niet veel van me had gezien en dat ik me tijdens trainingen en wedstrijden moest bewijzen. Ik herinner me nog goed dat hij me op een dag vertelde dat ik in het eerste elftal zou blijven.”

Koeman zou uiteindelijk iets langer dan een jaar aan het roer staan bij Barcelona. Eind oktober 2021 kreeg hij de zak. President Joan Laporta stelde vervolgens clubicoon Xavi aan. “Ik heb een goede relatie met hem”, zegt Pedri over zijn oude trainer.

Hansi Flick, die momenteel de scepter zwaait bij Barça, kan op complimenten rekenen van de spelmaker. “We zetten negentig minuten lang druk en houden de verdedigende lijn heel hoog. Als hij serieus moet zijn, is hij serieus. Als hij een grapje kan maken, is hij de eerste. Hij heeft ook veel aandacht voor degenen die niet spelen. Hij is heel toegankelijk”, aldus Pedri.