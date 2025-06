Ronald Koeman grijpt in en wijzigt het Nederlands elftal op vier plekken tegen Malta

De opstelling van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta is zojuist bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman kiest voor onder meer Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Justin Kluivert en Xavi Simons. De wedstrijd in Euroborg begint om 20.45 uur en is live te zien op NPO 3.

Mark Flekken staat onder de lat en gaat net als zaterdag tegen Finland (0-2) voor een clean sheet. Daarbij rekent hij op de hulp van verdedigers Denzel Dumfries, Stefen de Vrij (in plaats van Jan Paul van Hecke), Virgil van Dijk en Van de Ven. Laatstgenoemde vervangt Nathan Aké.

Op het middenveld ruimt Koeman een plekje in voor Kluivert, die op 10 de vervanger is van Tijjani Reijnders. Kluivert wordt in zijn rug bijgestaan door controleurs Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch.

Rechts voorin krijgt Simons weer eens een basisplaats, wat inhoudt dat Jeremie Frimpong naar de bank verhuist. Cody Gakpo start op links, terwijl spits Memphis Depay mogelijk in deze wedstrijd al topscorer allertijden wordt bij Oranje. Robin van Persie heeft er momenteel twee meer gemaakt (48 om 50).

Oranje begon zijn kwalificatie prima met een zege op Finland en hoopt daar tegen Malta een passend vervolg aan te geven. Tegelijkertijd neemt de voornaamste concurrent, Polen, het op tegen Finland. Koeman zal hopen dat de Finnen minimaal een punt in Helsinki houden.

Malta behaalde tot dusver één punt en zal aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen serieuze rol van betekenis spelen in Groep G. Toch was Koeman opvallend positief over de het bescheiden voetballand.

“Vaak is het niet zo. Dat tegenstanders zich toch wel ingraven en alles doen om het spel onmogelijk te maken", stelde Koeman maandag op de persconferentie. "En veel minder de intentie hebben om zelf ook iets te creëren.”

“Dat zie je ook terug bij dit Malta. Dat deden ze ook uit bij Polen. En als je ze tijd geeft, kunnen ze best aardig voetballen. Dan hebben ze ook wel goede, technische spelers op het middenveld en voorin. Met ook snelheid”, aldus Koeman.

Opstelling Nederland: Flekken; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Kluivert, Gravenberch; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling Malta: Bonello; Corbolan, Carragher, Mentz, Camenzuli; Overend, Guillaumier, Teuma, Satariano, J.Mbong; P.Mbong.