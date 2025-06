Ronald Koeman grapt met Cody Gakpo: ‘Hoe vaak heb jij…’

Bondscoach Ronald Koeman kreeg op de persconferentie ter voorbeschouwing op het treffen tegen Finland een opvallende vraag van Noa Vahle. De bondscoach kreeg de lachers op zijn hand na een grapje met Cody Gakpo.

Veelvuldig koppen in het voetbal vergroot het risico op dementie. Daarom moet het aantal momenten van hoofdcontact worden teruggedrongen, zowel bij profs als amateurs. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad in een rapport, dat is opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verslaggeefster Noa Vahle vroeg aan Koeman hoe hij tegen het rapport aankijkt. “Dat is niet zo gek gezegd hoor”, begint Koeman. “Maar tegenwoordig is het niet meer zo dat spelers dagelijks honderd ballen koppen”, laat de bondscoach weten, die daarin verschil ziet met zijn spelerstijd.

Koeman vraagt vervolgens aan Gakpo: “Hoe vaak heb je deze week gekopt, Cody?” De Liverpool-aanvaller antwoordt eerlijk: “Nog niet.” “Nog niet? Morgen kopt hij hem erin,” grapt de voormalig trainer van FC Barcelona.

“Dat je spelers dagelijk laat koppen is niet meer in het hedendaagse voetbal”, vervolgt Koeman. “Ik liet ze bij Feyenoord vaak kopoefeningen doen, omdat veel spelers in het profvoetbal helemaal niet zo goed kunnen koppen”, stelt de bondscoach van Oranje.

De 62-jarige trainer zou het nu anders aanpakken, zo geeft hij aan. “Ik zou dat tegenwoordig niet meer doen. Maar je ziet wel dat veel spelers moeite hebben met de timing”, analyseert Koeman.