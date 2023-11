Ronald Koeman getipt over uitblinkende doelman: ‘Hij is écht heel goed’

Maandag, 6 november 2023 om 13:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:22

Stef de Bont is gecharmeerd van Jeffrey de Lange. De journalist van Voetbal International denkt zelfs dat de 25-jarige doelman van Go Ahead Eagles op termijn in aanmerking kan komen voor Oranje. De Bont tipt Koeman dan ook om de sluitpost in de gaten te houden.

De Bont kan zich nog goed herinneren dat de supporters van Go Ahead in april 2022 ‘Noppert in Oranje’ schreeuwden. De inmiddels 29-jarige sluitpost van sc Heerenveen blonk destijds wekelijks uit in het shirt van Kowet.

“Dat was ontzettend ludiek, maar vond ik wel heel erg leuk”, zegt De Bont. “Een half jaar later ging hij mee naar het WK in Qatar. Een naam die je nu in de gaten moet houden, is die van Jeffrey de Lange.”

“Ik hoorde laatst dat de keeper van Excelsior (Stijn van Gassel, red.) een beetje richting het Nederlands elftal werd geduwd, maar let op Jeffrey de Lange. Dat is een jonge en talentvolle doelman. Hij heeft het vorig jaar fantastisch gedaan bij Go Ahead tijdens zijn eerste seizoen”, benadrukt De Bont.

De Lange keepte tijdens zijn debuutseizoen voor Go Ahead alle 34 Eredivisie-wedstrijden en noteerde uiteindelijk 8 clean sheets. In totaal moest hij 56 tegendoelpunten incasseren, wat neerkomt op 1,6 per wedstrijd.

De ploeg van trainer Rene Haké is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Go Ahead staat knap vijfde en heeft dat mede te danken aan het goede keeperswerk van De Lange, die in de eerste 11 duels 4 keer de nul hield en pas 16 tegendoelpunten kreeg te verwerken.

De Bont ziet veel potentie in de doelman van Go Ahead. De sluitpost genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en belandde via FC Twente in de zomer van 2022 in Deventer. “Ik durf te zeggen dat De Lange grote stappen gaat maken. Ik zeg niet dat hij het Nederlands elftal gaat halen, maar ik vind wel dat als je voor de komende jaren kijkt naar keepers voor Oranje, hij wel iemand is om op het lijstje bij te schrijven. De Lange is écht heel goed en wordt alleen maar beter’, aldus de journalist.