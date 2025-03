'Ronald Koeman geeft een ijzingwekkend signaal af aan de Eredivisie'

Hugo Borst kijkt met terugwerkende kracht verbaasd terug op de selectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje eerder deze maand. Volgens de Algemeen Dagblad-columnist heeft de bondscoach een ‘ijzingwekkend signaal’ afgegeven aan de Eredivisie.

Borst zag Oranje ‘de lat tweemaal gruwelijk hoog leggen’ tegen Spanje, ‘dat wereldtop is’. Over het spel van de ploeg van Koeman heeft de analist dan ook weinig te klagen.

De selectie waarmee Nederland Spanje het vuur aan de schenen legde, roept vraagtekens op bij Borst. Met name het ontbreken van één naam: die van Sem Steijn.

Borst wijst op het gegeven dat er slechts één Eredivisie-speler een basisplaats had tijdens de twee Nations League-ontmoetingen: Jorrel Hato. “Ronald Koeman stelde deze twee interlands slechts in het buitenland spelende Nederlanders op.”

“Voor eentje liet hij zijn werkgever zelfs een kaartje kopen van 160.000 euro”, refereert Borst aan de geruchten over de kosten van Memphis’ privévlucht naar Nederland. “Dat was Memphis niet waard, maar hij was de uitzondering. De rest, spelend in Engeland, Spanje, Italië en Duitsland blonk uit of presteerde dik voldoende.”

Volgens de schrijver heeft Koeman met zijn selectiebeleid een ‘ijzingwekkend signaal’ afgegeven. “De Eredivisie telt niet mee. Zelfs op de reservebank amper jongens uit de Eredivisie.”

“Zelfs de topscorer is niet welkom. Niemand rondt in Nederland beter af, en toch wordt Sem Steijn te licht bevonden door de bondscoach”, besluit Borst zijn klaagzang richting Koeman.