Ronald Koeman gaat direct in op klaagzang Weghorst over reserverol

Maandag, 11 september 2023 om 09:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:46

Ronald Koeman begrijpt dat Wout Weghorst teleurgesteld is over zijn reservebeurt tegen Ierland (1-2 winst). De matchwinner had na zijn treffer tegen Griekenland gehoopt in de basis te mogen starten, maar werd uit tactische overwegingen geslachtofferd voor Donyell Malen. Koeman prijst Weghorsts instelling, maar zegt op de persconferentie geen spijt te hebben van zijn keuzes. "Je maakt een keuze op basis van wat je ziet."

Weghorst begon tegen de Grieken nog in de basis en luisterde het vertrouwen op met een treffer. Daarom kwam zijn reserverol tegen Ierland als een verrassing, zo vertelde hij zondag aan de NOS. "Ik snapte niet dat ik niet speelde. 'Boos' is niet het goede woord. Je doet het uiteindelijk als team en als elftal. Ik hoorde het vanochtend en ik was verrast ja", aldus de centrumspits van TSG Hoffenheim.

Koeman werd even later geconfronteerd met Weghorsts uitspraken. "Ik begrijp het en het is denk ik een hele goede instelling", sprak de bondscoach. "Maar ik heb hem gezegd waarom en we hadden hem wel nodig. Je maakt een keuze op basis wat je ziet en hoe je denkt hen pijn te kunnen doen. We hadden twee grote momenten (inclusief dat tegen Griekenland, red.) en dan heb je mazzel dat hij ze maakt."

Koeman onderstreept tot slot 'superblij' te zijn met Weghorst. "Het is te prijzen hoe hij erin staat en wat hij doet voor het elftal." De 31-jarige Weghorst was tegen Griekenland en Ierland goed voor zijn zesde en zevende interlandtreffer. Sinds 2018 kwam de Achterhoeker tot 25 officiële optredens in Oranje, waarvan het leeuwendeel in de afgelopen drie jaar plaatsvond.