Ronald Koeman vindt niet dat Spanje donderdag op halve kracht speelde in de eerste ontmoeting met het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League. De bondscoach van Oranje is juist van mening dat zijn spelers een hoog niveau haalden.

''Het idee leeft dat Spanje zich donderdag inhield. Heb jij ook dat idee, en irriteert het je dat mensen dat zeggen?'', wil verslaggever Noa Vahle weten van de Nederlandse bondscoach.

''Ja, oké. Dat is ook een beetje Nederlands. Als er één goed is, ligt het aan de tegenstander die niet goed is. Ja, ik vind dat lulkoek'', zo laat Koeman in duidelijke termen weten op het persmoment voorafgaand aan de returnwedstrijd in en tegen Spanje.

''Spanje wilde gewoon vanaf het eerste moment winnen. En dat deden ze met heel veel goede spelers, en wissels doorgevoerd. Dus nee. Maar laat ik me daar maar stil over houden'', bijt Koeman op zijn tong.

Koeman gaat tevens in op de vraag of het duel met Spanje de beste wedstrijd was in zijn tweede termijn als bondscoach. ''Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar de kracht van de tegenstander. We hebben weinig slechte momenten gekend, dat we dusdanige fouten maakten dat we een slechte periode hadden.''

''Dus ik denk dat het heel stabiel en goed was. Misschien vergeet ik één of twee andere wedstrijden. Maar de tegenstander je wil kunnen opleggen en in fases beter zijn, daar hoop je op. Maar dat was knap'', zag Koeman zijn elftal een goede wedstrijd afleveren in De Kuip.

Het was echter onvoldoende om met een overwinning richting Spanje af te reizen. Mikel Merino tekende donderdag in extremis voor de 2-2, waardoor Spanje in Valencia met een licht voordeel aan het returnduel begint.