Ronald Koeman doet opvallende ontdekking op persconferentie Nederlands elftal: 'Ik zal verder niks zeggen'

Het Nederlands elftal neemt het dinsdag in het kader van de WK-kwalificatie op tegen Malta. Bij de eilandbewoners is Henry Bonello de eerste doelman en die achternaam doet bij menig voetballiefhebber een belletje rinkelen. Zo ook bij bondscoach Ronald Koeman, die na een ontdekking over de vader van Bonello moet lachen als een boer met kiespijn.

De vader van Henry Bonello is John Bonello. Laatstgenoemde stond in 1983 onder de lat bij Malta in het EK-kwalificatieduel met Spanje, de laatst overgebleven (theoretische) concurrent.

Nederland was zo goed als zeker van plaatsing voor het EK 1984. Alleen een monsterscore van Spanje kon nog roet in het eten gooien. Elf doelpunten verschil hadden de Iberiërs nodig om zich ten koste van Oranje te plaatsen voor het EK.

Dat leek vooraf zeer onwaarschijnlijk, onder meer gezien de zeer nipte zege van Spanje in de heenwedstrijd op Malta (2-3). Malta had bovendien nog nooit een duel met elf doelpunten verloren. Spanje was destijds ook niet de grootmacht die het tegenwoordig is en had tot die wedstrijd slechts twaalf doelpunten gemaakt in de kwalificatiegroep.

Spanje pakte zoals verwacht wel snel de leiding tegen Malta, maar gezien de 3-1 ruststand was er nog altijd bijzonder weinig reden voor Nederland om zich zorgen te maken. Mede door een rode kaart voor Michael Degiorgio ging het na rust toch helemaal mis: 12-1.

Bewijs voor corruptie bij spelers of officials is nooit aangetroffen, ondanks sterke vermoedens in Nederland. Koeman krijgt op de persconferentie de vraag of Malta nog altijd een 'zure nasmaak' bij hem oplevert. "Nee. Niet meer, nee", antwoordt Koeman met een lach.

"Volgens mij heeft de keeper wel dezelfde achternaam... Is dat familie?" De journalist bevestigt dan dat Henry de zoon is van John Bonello. "Zijn zoon? Oké... Ik zal verder niks zeggen", aldus Koeman, die hoopt de naam 'Bonello' genoeg reden is voor Oranje om dinsdag negentig minuten gas te geven.