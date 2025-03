Ronald Koeman belde met breed geprezen Oranje-international: ‘Maar hij heeft bewust bedankt voor Nederlands elftal’

Sinds zijn terugkeer in de Eredivisie wordt Jordy Clasie steeds vaker geprezen om zijn optredens. Het betekent dat zijn naam opnieuw wordt genoemd in discussies rond de selectie van het Nederlands elftal, maar Ronald Koeman vindt vragen erover aan hem ‘niet gepast’.

Komende week komt Oranje tweemaal in actie tegen Spanje in het kader van de kwartfinale van de Nations League. Zodoende laait de discussie over Clasie in het nationale elftal weer op.

Op de persconferentie van maandag licht Koeman zijn samengestelde keurkorps toe. Valentijn Driessen vraagt of de bondscoach overwogen heeft om de aanvoerder van AZ op te roepen.

“Nee. Ik heb redelijk vaak met Jordy gebeld, hoor. Dat is ook alweer een tijdje geleden. We hebben er verschillende gesprekken over gevoerd”, onthult Koeman aan het aanwezige journaille.

“Hij heeft bewust de keuze gemaakt om zich niet meer beschikbaar te stellen. Dan is deze vraag naar mij toe dus niet gepast, vind ik”, geeft de keuzeheer aan.

Ook na blessures van Jerdy Schouten en Quinten Timber en het ziek worden van Frenkie de Jong belt Koeman dus Clasie niet op. Uiteindelijk werd Mats Wieffer aan de selectie toegevoegd als extra middenvelder.

Donderdag wacht de heenwedstrijd tussen Nederland en Spanje. Om 20:45 uur wordt er afgetrapt in de Kuip.