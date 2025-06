Koeman is opvallend positief over twee linies van Nederlands elftal-opponent Malta

Het Nederlands elftal vervolgt de kwalificatiecyclus richting het WK dinsdag thuis tegen Malta. Volgens velen is dat een echte voetbaldwerg, maar bondscoach Ronald Koeman weigert om de aanstaande opponent nu al helemaal af te schrijven.

Journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad werpt op de persconferentie van maandag op dat Malta 'best probeert te voetballen'. Hij wil in dat kader van Koeman weten of de kleinere voetballanden zich tegenwoordig anders opstellen in wedstrijden tegen Nederland.

''Vaak is het niet zo. Dat tegenstanders zich toch wel ingraven en alles doen om het spel onmogelijk te maken. En veel minder de intentie hebben om zelf ook iets te creëren'', begint Koeman zijn analyse over de opponent van dinsdag in Groningen.

''Dat zie je ook terug bij dit Malta. Dat deden ze ook uit bij Polen. En als je ze tijd geeft, kunnen ze best aardig voetballen. Dan hebben ze ook wel goede, technische spelers op het middenveld en voorin. Met ook snelheid'', waakt de bondscoach voor onderschatting van het laag ingeschatte Malta.

''Maar heb je ze goed onder druk en ben je agressief, dan staan ze ook wat opener als normaal. Dan kun je het ook afstraffen. En daar hebben we ook zeker de kwaliteiten voor'', heeft Koeman voldoende vertrouwen in zijn aanvallers.

Malta wist tot dusver één punt te verzamelen in de kwalificatiegroep richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De aanstaande tegenstander van Nederland pakte zaterdag een punt tegen Litouwen (0-0).

De start van de kwalificatiecyclus was tegenvallend voor Malta. Finland verliet het eiland met een 0-1 overwinning en op bezoek in Polen werd een 2-0 nederlaag geleden.