Ron Jans speelt ‘blufpoker’: ‘Bij deze wil ik een belofte doen...’

Woensdag, 6 september 2023 om 21:15 • Noel Korteweg

Ron Jans belooft de supporters van FC Utrecht dat de club dit seizoen meer doelpunten in thuiswedstrijden gaat maken dan vorig seizoen. Dat zegt de kersverse trainer van de Domstedelingen in gesprek met ESPN. Jans tekende woensdagmiddag een contract voor twee seizoenen in Stadion Galgenwaard.

Utrecht verloor deze zomer met het vertrek van Tasos Douvikas, Bas Dost en Sander van de Streek een flink aantal doelpunten, maar de oefenmeester vindt dat er nog steeds genoeg spelers in de selectie zitten die een doelpunt kunnen maken. “Ik weet dat Douvikas, Dost en Van de Streek heel veel goals hebben gemaakt. Ik denk alleen dat in deze selectie ook een aantal jongens zit die goals kunnen maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Sommigen hebben dat ook laten zien. Bij deze wil ik ook wel een belofte doen: dat we dit seizoen in thuiswedstrijden meer gaan scoren dan vorig seizoen, toen de topscorers er wel bij waren”, aldus Jans. Utrecht kent de slechtste seizoensstart uit de clubgeschiedenis. De ploeg staat na vier wedstrijden nog altijd met lege handen en maakte tot dusver pas één doelpunt, afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-5). De drie wedstrijden daarvoor werden verloren van PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) en PEC Zwolle (1-0). Die drie duels kostten Michael Silberbauer uiteindelijk zijn baan.

Utrecht stelt met Jans een van de meest ervaren trainers van Nederland aan. De coach stond tot dusver bij 571 Eredivisie-wedstrijden als eindverantwoordelijke langs de lijn. Alleen Han Berger (637) en Bert Jacobs (741) hebben meer Eredivisie-duels als trainer achter hun naam staan. Jans kende zijn grootste successen tussen 2013 en 2017, toen hij de scepter zwaaide bij PEC Zwolle. Met die club wist de trainer in 2014 beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker door in een zinderende finale af te rekenen met Ajax (5-1). De Zwollenaren pakten het seizoen daarna ook de Johan Cruijff Schaal door wederom te winnen van Ajax (1-0).