Ron Jans en FC Utrecht verliezen schat aan ervaring mogelijk aan andere club in Nederland

Rob Penders vertrekt mogelijk naar Roda JC, zo melden Voetbal International en De Limburger. De 49-jarige assistent-trainer van Ron Jans bij FC Utrecht staat ervoor open om weer op eigen benen te gaan staan, klinkt het.

Roda is op zoek naar een opvolger van Bas Sibum, die naar Heracles Almelo vertrekt. De Limburgers zagen in Rogier Meijer een geschikte trainer, maar de oefenmeester van NEC had daar geen oren naar. Meijer hoopt over te stappen naar PEC Zwolle.

Daardoor moet Roda dus op zoek naar een andere kandidaat voor de vacante trainerspositie na dit seizoen. Penders is sinds de zomer van 2023 actief als assistent bij Utrecht. De in Zaandam geboren oefenmeester stond na het vertrek van Michael Silberbauer zelfs even als interim-trainer voor de groep in de Galgenwaard.

Penders stond in het verleden aan het roer bij FC Eindhoven. Ook heeft hij in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en NAC Breda gewerkt. Penders was bovendien even actief als adviseur van RBC Roosendaal.

Roda JC staat momenteel op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op plek acht, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op een plekje in de play-offs om promotie/degradatie, bedraagt vier punten. Er zijn nog twee competitieduels te spelen.