Ron Jans doet oude liefde FC Twente na rode kaart maar gedeeltelijk pijn

Zondag, 5 november 2023 om 14:18 • Lars Capiau • Laatste update: 14:23

FC Utrecht en FC Twente hebben zondagmiddag gelijkgespeeld in de Eredivsie: 1-1. In De Galgenwaard kwam de thuisploeg op voorsprong via Oscar Fraulo, maar met een benutte strafschop zette Sem Steijn Twente weer naast de Domstedelingen. Na 65 minuten kwam Twente door een tweede gele kaart van Michal Sadílek met tien man te spelen, maar Utrecht wist de manmeersituatie in het restant van het duel niet uit te buiten.

Bij Twente verschenen louter namen aan de aftrap die vorig jaar ook al in dienst waren van de club. Dat betekende onder meer dat Carel Eiting niet aan de aftrap begon. Youri Regeer was nog niet fit genoeg voor een basisplek. Ron Jans koos weer voor Isak Lidberg in de punt van de aanval, waar Fraulo de plek van de afwezige Can Bozdogan innam.

Voor de Enschedeërs kwam de eerste domper al vroeg in de wedstrijd. Robin Pröpper viel geblesseerd uit en moest vervangen worden. Niet veel later kreeg de ploeg van Joseph Oosting de volgende klap te verwerken.

Na slordig balverlies van Mees Hilgers luidde Marouan Azarkan een Utrechtste counter in. Hij bediende Lidberg, die met een hoge voorzet Fraulo vond. De middenvelder volleerde de bal van buiten de zestien knap en beheerst binnen: 1-0.

Heel lang konden de Domstedelingen niet genieten van de voorsprong. Enkele minuten later schoot Sem Steijn namelijk de bal tegen de arm van de ongelukkige Modibo Saignan aan. Na een VAR-ingreep wees arbiter Serdar Gözübüyük naar de stip.

Voor Steijn was het een koud kunstje. Heel rustig schoof hij de bal in de rechteronderhoek: 1-1. Na de theepauze moest Twente met tien man door. Michal Sadílek kreeg na een harde charge zijn tweede gele kaart en kon inrukken.

Bijna direct leverde het Utrecht de voorsprong op. Bart Ramselaar haalde uit een volley uit, maar vond de vuisten van Lars Unnerstall. Ook Ryan Flamingo ondernam een poging, maar vond tevens de veilige handen van Unnerstall. In het restant van de wedstrijd trapte Utrecht het gaspedaal verder in. Een kopbal van Mike Van der Hoorn vloog rakelings naast, waar ook Flamingo uit een voorzet geen doeltrof.

Een schotje van Victor Jensen bezorgde Unnerstall tevens geen problemen. De Duitse doelman had in de absolute slotfase nog maar eens een puike reflex in huis na een vrije trap van Yannick Leliendal en voorkwam zo een Twentse nederlaag. Door de puntendeling is Utrecht van de laatste plaats af. Het klimt zelfs naar de zestiende plek, daar het door het puntje boven FC Volendam en Vitesse komt.