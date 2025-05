Romeo Vermant bezorgt Club Brugge de Croky Cup met dubbelslag tegen Anderlecht

Club Brugge heeft zondag voor de twaalfde keer in de geschiedenis de Belgische beker veroverd. Blauw-Zwart was in het Koning Boudewijn Stadion met 2-1 te sterk voor Anderlecht. Spits Romeo Vermant werd de man van de wedstrijd met twee goals.

Club was duidelijk de bovenliggende partij in de openingsfase, waarin Anderlecht amper van zijn helft kwam en ontsnapte toen Ferran Jutglà van een meter of vijf voor het doel naast volleerde.

Club domineerde het middenveld en loste via Christos Tzolis een kanonskogel, die op het nippertje onschadelijk kon worden gemaakt door Anderlecht-goalie Colin Coosemans.

Anderlecht kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd, gooide er enkele fraaie combinaties uit en meldde zich geregeld rond de zestien van zijn Brugse rivaal. Het doelpunt viel echter aan de overkant. Een voorzet van Hugo Siquet schoot door tot bij de tweede paal, waar Vermant binnentikte: 1-0.

Na een uur deelde Club Anderlecht een volgende gevoelige tik uit. De razend scherpe voorzet van Tzolis werd bij de eerste paal knap binnengewerkt door Vermant, die voor Jan-Carlo Simic kroop en binnen volleerde: 2-0. De Club-supporters achter het doel vierden het feestje al, maar Anderlecht gaf niet op.

Zo kwam Leander Dendoncker met zijn vrije trap dichtbij en met name uit de daaropvolgende hoekschop kwam Anderlecht meermaals bijna op 2-1. De mega-scrimmage voor het doel leverde echter net geen vrije schietkans op, waardoor Club ontsnapte.

In blessuretijd had Anderlecht zijn treffer alsnog te pakken. Samuel Edozie zette uitstekend door aan de achterlijn en bood Luis Vázquez een bijna niet te missen kans: 2-1. In de vijf minuten restende tijd werd er niet meer gescoord.