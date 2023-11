Romelu Lukaku geniet van één speler bij PSV: ‘The sky is zijn limit’

Vrijdag, 17 november 2023 om 21:48 • Mart van Mourik

Romelu Lukaku is diep onder de indruk van de ontwikkeling die Johan Bakayoko doormaakt bij PSV, zo vertelt de spits in gesprek met PSV TV. De aanvaller van AS Roma verwacht zelfs dat Bakayoko op termijn beter wordt dan hijzelf. Bovendien laat Lukaku weten geïmponeerd te zijn door het spel dat trainer Peter Bosz zijn ploeg laat spelen.

“Bij PSV zijn ze heel goed werk met hem aan het doen”, zo begint Lukaku het videokanaal van PSV. “Ik denk dat Peter Bosz een goede trainer voor hem is. Ik ben altijd fan geweest van zijn speelstijl. Vaak heel aanvallend met snelle buitenspelers en zo is Johan op zijn best.”

“PSV is dit seizoen zo goed bezig, ze hebben nog niet verloren en zijn daarom favoriet voor de titel. Als fan van het voetbal vind ik het leuk dat het nu een beetje anders is in Nederland.” Lukaku laat weten zich bij de Rode Duivels te bekommeren om jong, aanstormend talent. Bakayoko viel direct op bij de spits.

“Ik heb ook tegen hem gezegd dat hij een mooie speler is om naar te kijken”, vertelt Lukaku over Bakayoko. “Maar ook dat hij zijn fantasie en creativiteit moet koppelen aan doelpunten en assists. Dan word je een wereldtopper.”

“Voor Johan persoonlijk hoop ik dat hij zo door kan gaan en dat hij goed luistert naar de tips die de trainer aan hem geeft. The sky is the limit voor hem. Ik denk echt dat hij op termijn beter dan mij zal worden en samen met Jérémy Doku de leiders van het elftal gaan worden”, aldus Lukaku.

Bakayoko speelde tot dusver achter interlands voor de Belgische nationale ploeg. In die duels kwam de vleugelspits eenmaal tot scoren en leverde hij twee assists af. Tot dusver stond Bakayoko zes keer samen op het veld met Lukaku.

Bij PSV is de buitenspeler bezig aan een uitstekend seizoen. Hij is tot dusver een onomstreden basiskracht gebleken in het elftal van Bosz en hij leverde in 21 officiële optredens al 11 assists. Daarnaast wist Bakayoko driemaal te scoren.