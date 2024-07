Romelu Lukaku geldt als topprioriteit nummer één bij Napoli, maar is in afwachting van de transfer van Victor Osimhen

Romelu Lukaku staat bovenaan het verlanglijstje van Napoli, zo meldt Fabrizio Romano. Een eventuele transfer van de Belg naar het zuiden van Italië staat voorlopig echter on hold, daar alles afhangt van een transfer van Victor Osimhen.

Eerder op de dag meldde Fabrizio Romano dat Paris Saint-Germain concrete interesse heeft in Osimhen, die in de Franse hoofdstad het gat moet opvullen dat de naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé heeft achtergelaten. Osimhen staat open voor een transfer en de gesprekken tussen hem, zijn entourage en PSG verlopen voorspoedig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Later op de avond meldt Romano dat Osimhen het groene licht heeft gegeven om de transfer te bewerkstelligen. Het enige wat rest voor PSG zijn de onderhandelingen met Napoli, waar Osimhen een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in zijn tot medio 2026 lopende contract heeft staan.

Napoli-president Aurelio De Laurentiis staat bekend om zijn keiharde onderhandelingen en dus is het nog de vraag of de clubs daadwerkelijk tot een akkoord gaan komen, als PSG niet bereid is aan de ontsnappingsclausule van de Nigeriaans international te voldoen. Romano bestempelt de onderhandelingen dan ook als ‘niet makkelijk’.

Als het wel van een akkoord komt, gaat Napoli vol voor de komst van Lukaku. De spits staat nog tot medio 2026 onder contract bij Chelsea, waarmee hij echter een ongelukkig huwelijk kent. Lukaku werd vorig seizoen verhuurd aan AS Roma, dat tevens een koopoptie had bedongen, maar daar niet aan kon voldoen.

Chelsea wil van Lukaku af, maar houdt vast aan de vraagprijs van rond de veertig miljoen euro. Een bedrag dat Napoli na de verkoop van Osimhen wel kan ophoesten. Alles valt en staat dus echter met de onderhandelingen tussen Napoli en PSG.

Lukaku wordt ook nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië, maar de 31-jarige Rode Duivel heeft meermaals te kennen gegeven die stap niet te zien zitten. Lukaku, die eerder in de Serie A al furore maakte maakte bij Inter, aast op eerherstel na een teleurstellend verlopen EK met België.

Onze zuiderburen strandden na een zwakke groepsfase in de achtste finale tegen Frankrijk (1-0). Lukaku zag drie doelpunten ongelukkig afgekeurd worden en dus bleef zijn teller steken op nul.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties