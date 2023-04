Romeinse politiechef komt met dringend advies aan Feyenoorders in Rome

Woensdag, 19 april 2023 om 17:40 • Laatste update: 17:58

Giuseppe Rubino, de politiechef van Rome, gaat hard optreden tegen Feyenoord-supporters die donderdagavond alsnog proberen het Stadio Olimpico binnen te komen. Dat zegt de Italiaan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Donderdag staat de return tussen AS Roma en Feyenoord op het programma, maar fans van de Rotterdamse club zijn daarbij absoluut niet welkom. “Wie eruit wordt gepikt, kan sancties verwachten”, aldus Rubino.

Rome neemt voorafgaand aan de return van Feyenoord in de Italiaanse hoofdstad nog strengere maatregelen dan tijdens de beladen stadsderby tussen Roma en Lazio normaliter. Ongeveer duizend agenten zullen toezicht houden op pleinen in de binnenstad van Rome. De politie doet er alles aan om de taferelen van acht jaar geleden te voorkomen. Meerdere fonteinen zijn afgezet, terwijl er op luchthavens en stations verscherpte controles plaatsvinden. In februari 2015 waren er circa 5.000 Feyenoorders aanwezig in Rome, momenteel zijn dat er een stuk minder, zo stelt Rubino.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wel zitten er veertig man in Napels, die houden we goed in de gaten”, aldus de Romeinse politiechef. “En vanmorgen kwam er een groep van vijftien personen aan op het vliegveld.” Als maatregel stelde Roma in dat Nederlanders geen kaarten mogen kopen, maar de verwachting is dat er donderdag zo’n 500 Feyenoord-supporters in Rome zijn. Rubino stelt dat deze groep ‘van harte welkom is’ om van de stad te genieten, maar waarschuwt daarbij direct. “Wie hierheen komt met de intentie om de openbare orde te verstoren, kan een ferm antwoord van de Romeinse politie verwachten.”

Rubino wil ook de veiligheid van Feyenoorders kunnen garanderen, zo stelt hij. De sfeer tussen supporters van de Rotterdamse club en de Roma-aanhang zou, zeker gezien het verleden, grimmig kunnen zijn. Mede daardoor wil de politiechef geen uitsupporters op de thuisvakken zien. “Wie toch probeert om binnen te komen met een illegaal kaartje zal eruit gepikt worden en die riskeert een sanctie.” Rubino wil niet zeggen wat de sancties inhouden, maar benadrukt dat de supporters in kwestie in dat geval niets van de wedstrijd te zien krijgen.