Romário spreekt zich uit over Braziliaans bondscoachschap: ‘F*ck Ancelotti’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 19:04 • Lars Capiau • Laatste update: 19:22

Romário is een uitgesproken mening toegedaan over wie het Braziliaanse voetbalelftal naar eindelijk weer eens internationaal succes moet gaan leiden: Fernando Diniz. Diniz is coach van Fluminense en momenteel interim-trainer van o Seleçao. Carlo Ancelotti hoeft wat Romário betreft het stokje in ieder geval niet over te nemen, zo vertelt hij in gesprek met O Globo.

De huidig trainer van Real Madrid loopt volgend seizoen uit zijn contract. De Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liet in gesprek met nieuwszender O Globo reeds weten een mondeling akkoord te hebben bereikt met de Italiaan.

Vanaf 1 juli 2024 zal Ancelotti naar alle waarschijnlijkheid het takenpakket als Braziliaans bondscoach oppakken. Tot die tijd is Diniz eindverantwoordelijk voor het Braziliaanse elftal.

Romário windt er geen doekjes om als hem wordt gevraagd over de vermoedelijke aanstelling van Ancelotti. "F*ck Ancelotti, ik wil Diniz tot het einde", sprak de oud-PSV'er klare taal.

"Diniz is de beste coach in Brazilië. Hij heeft nog niet de tijd gehad om een team te smeden en dat is zijn kracht", looft Romário zijn landgenoot.

Diniz speelt aankomende zaterdag met Fluminense de finale van de Copa Libertadores, tegen Boca Juniors, waar de Brazilianen in de competitie de achtste plek bezetten. De Braziliaanse oefenmeester was vier keer eindverantwoordelijke als interim-trainer van o Seleçao.

In de afgelopen interlandperiode speelde hij gelijk tegen Venezuela (1-1) en verloor hij uit bij Uruguay (0-2) in de strijd om de kwalificatie voor het WK van 2026. Daardoor staat Brazilië derde. Een plekje bij de eerste zes garandeert een startbewijs voor het WK.