‘Romário-achtige’ goal bij Nederland: ‘Tijd voor Donyell Malen in de basis’

Oranje-aanvaller Donyell Malen heeft vrijdagavond een goede indruk achtergelaten tijdens zijn invalbeurt tegen Schotland (4-0 winst). De 25-jarige buitenspeler van Borussia Dortmund had slechts veertien minuten nodig om zich te bewijzen en deed dat met een heerlijk doelpunt. Vlak voor het laatste fluitsignaal had Malen ook nog een fabuleuze pass in huis voor Teun Koopmeiners, die de bal echter hoog over het Schotse doel schoot.

Het doelpunt van Malen was vrijdagavond, naast het heerlijke afstandsschot van Tijjani Reijnders, een van de hoogtepunten in de Johan Cruijff ArenA. Ook bij het vierde doelpunt van Oranje had AC Milan-middenvelder Reijnders een belangrijke rol, daar hij verantwoordelijk was voor de heerlijke assist.

En daar is de vierde! Donyell Malen wordt door Tijjani Reijnders weggestuurd met een schitterend passje en rondt keurig af ??



Voormalig international Rafael van der Vaart, analist namens de NOS, kon vooral genieten van de manier waarop Malen zichzelf vrijspeelde, om vervolgens met de buitenkant van zijn voet af te ronden. “Ik was vroeger fan van Romário en ik vond dit een beetje een Romário-goal. Ik vond het heel mooi.”

Malen in de basis

Ook in de nieuwstekomt Malen ter sprake. Presentator Jeroen Stekelenburg is lovend over de aanvaller van. “Met Malen heb je wel iets anders. Met Gakpo, Simons en eigenlijk Memphis ook, spelers die in de bal komen, heb je veel van hetzelfde. Dat was mijn gevoel echt in de eerste helft.”

Jeroen Elshoff sluit zich daarbij aan. “Ik vind Malen zo explosief. Ik heb dit vooraf al gezegd en het is voor mij vanavond bevestigd: ik vind dat hij in de basis hoort bij het Nederlands elftal op dit moment. Malen heeft scorend vermogen, snelheid, diepgang en een actie waarmee hij mensen passeert. Hij heeft alles wat we een beetje missen.” Malen speelde tegen Schotland zijn 29ste interland. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en 4 assists.

Volgens journalist Jeroen Grueter had Malen zelfs de ‘actie van de wedstrijd’ in huis. “Dat was natuurlijk zijn laatste actie, waarbij hij twee man voorbijgaat en die bal neerlegt in de loop van Koopmeiners. Dat was voor mij het hoogtepunt van de wedstrijd.” Stekelenburg is het daar niet mee eens. “Ik vond de 1-0 van Reijnders ook wel aardig. Die zal mij langer bijblijven dan die actie.”

Malen is ook bij Dortmund bezig aan een uitstekend seizoen. De rechtspoot kwam tot dusver 2.194 speelminuten in actie, verdeeld over 33 officiële wedstrijden. Daarin staat de teller voor Malen op dertien doelpunten en vijf assists.

