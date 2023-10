Romano weet welke club zich in 2024 gaat melden voor Mohamed Salah

Zondag, 15 oktober 2023 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

Ittihad Club geeft niet op in de strijd om de handtekening van Mohamed Salah, zo onthult Fabrizio Romano zondag op zijn YouTube-kanaal. De transfermarktexpert verwacht dat de ambitieuze club uit Saudi-Arabië in 2024 terugkeert voor de aanvaller uit Egypte. Ittihad zag in de zomerse transfermarkt nog een bod van omgerekend 117 miljoen euro afgewezen worden door Liverpool, dat een eventuele verkoop van Salah onbespreekbaar acht.

"De realiteit achter de schermen is dat de interesse van Saudi's in Salah nog steeds concreet is", werpt Romano nieuw licht op de geruchten omtrent de Liverpool-aanvaller. "En ze willen in 2024 opnieuw proberen om hem los te weken bij Liverpool. De technisch directeur heeft openlijk al toegegeven een groot liefhebber te zijn van Salah en het is zo goed als zeker dat Ittihad een nieuwe poging gaat wagen."

Romano plaatst direct een kanttekening: "Maar Liverpool wil op geen enkele manier afgeleid worden door deze geruchten. Er is namelijk niets concreet en er worden momenteel ook geen onderhandelingen gevoerd. Liverpool klaagt over een gebrek aan respect, zeker ook omdat Salah een exorbitant salaris (een geschat weeksalaris van 400.000 euro, red.) opstrijkt op Anfield", herhaalt de Italiaanse journalist nog maar eens het standpunt van the Reds.

"En Salah heeft zich altijd een voorbeeldige prof getoond, dus hem kan niets verweten worden. Het komt echt door alle aandacht van de media. Maar de interesse van Ittihad is desondanks niet verdwenen en ze zullen zeker terugkeren bij Liverpool", geeft Romano alvast als waarschuwing mee aan manager Jürgen Klopp, die de Egyptische sterspeler absoluut niet kwijt wil.

De club uit de Saudi Pro League had volgens David Ornstein van The Athletic begin september 100 miljoen pond, omgerekend zo'n 117 miljoen euro, plus bonussen over voor Salah maar Liverpool wees het bod direct af. Voor de Engelse grootmacht is een verkoop van hun sterspeler onbespreekbaar, maar Ittihad neemt daar volgens Romano dus geen genoegen mee.

Salah staat sinds de zomer van 2017 onder contract op Anfield. In zes jaar tijd groeide de 88-voudig international uit tot een wereldster en werd hij onder meer twee keer Speler van het Jaar in Engeland. In totaal speelde de buitenspeler 315 wedstrijden voor Liverpool, waarin 193 keer wist te scoren en 83 assists gaf.

Met Salah als roerganger beleeft Liverpool een goede start van het nieuwe seizoen in de Premier League. De begeerde aanvaller kwam in de eerste acht competitieduels tot vijf doelpunten en mede daardoor staat Liverpool slechts drie punten achter koplopers Tottenham Hotspur en Arsenal. Tot dusver scoorden alleen Erling Haaland (acht), Son Heung-Min (zes) en Alexander Isak (zes) vaker dan Salah in competitieverband.