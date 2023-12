Romano weet welke club de beste kans maakt om Van de Beek te huren van Man Utd

Donny van de Beek staat op het punt verhuurd te worden aan Eintracht Frankfurt, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagochtend. De middenvelder van Manchester United kan al langere tijd niet meer rekenen op speeltijd op Old Trafford en mag deze winter dus vertrekken.

"Eintracht Frankfurt gaat voorop in de strijd om Donny van de Beek te huren van Manchester United", schrijft Romano op X. "De gesprekken vorderen."

De transfermarktexpert meldt dat ook het Spaanse Girona, waar onder meer Daley Blind en voormalig PSV'er Sávio onder contract staan, interesse heeft in Van de Beek. Een transfer naar Frankfurt ligt echter meer voor de hand.

De voormalig Ajacied staat sinds medio 2020 onder contract bij United, maar een vaste basisplaats wist hij nooit te veroveren. In januari van vorig jaar volgde al eens een uitleenperiode, maar ook in Liverpool wilde het niet vlotten voor Van de Beek.

In totaal speelde de inmiddels 26-jarige middenvelder 62 duels voor The Red Devils. Daarin wist hij 2 keer doel te treffen en was hij tevens goed voor 2 assists. Dit seizoen speelde Van de Beek slechts 21 minuten, verdeeld over 2 invalbeurten.

Frankfurt komt dit seizoen uit in de Conference League. Na vijf speelrondes is de club al verzekerd van Europese overwintering. Met zes punten meer dan nummer drie Aberdeen en vier punten minder dan nummer één PAOK Saloniki eindigt de ploeg van trainer Dino Toppmoller gegarandeerd tweede in Groep G.

In de Bundesliga bezet Frankfurt momenteel de zevende plaats met 21 punten uit 14 wedstrijden. Bij Die Adler kan Van de Beek teamgenoot worden van onder meer voormalig PSV-middenvelder en wereldkampioen Mario Götze.

