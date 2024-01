Romano weet het zeker: Barcelona gaat eerste zomeraanwinst spoedig presenteren

Lucas Bergvall staat voor een transfer naar FC Barcelona, zo meldt Fabrizio Romano. Een bod van tien miljoen euro, inclusief bonussen, wordt naar verwachting volgende week door zijn club Djurgardens IF geaccepteerd. Bergvall maakt dan op 1 juli de overstap naar de Catalanen en wordt dus de eerste zomeraanwinst.

Eerder meldde transfermarktexpert Gianluca Di Marzio nog dat de zeventienjarige middenvelder kon kiezen tussen Barcelona en Borussia Dortmund, terwijl Eintracht Frankfurt eveneens concrete interesse toonde. Zijn keuze blijkt nu dus op Barça te zijn gevallen.

Volgens Romano heeft Bergvall ook duidelijk aangegeven de stap naar de Spaanse topclub te willen maken. Barcelona betaalt een vaste transfersom van zeven miljoen euro, die door bonussen nog op kan lopen tot tien miljoen.

Bergvall staat in Zweden bekend als een van de grootste talenten. Hij werd in het verleden nog gelinkt aan zowel Feyenoord als PSV. De middenvelder liep in maart 2022 zelfs stage op Varkenoord.

In de zomer van dat jaar hoopte Feyenoord de jonge Bergvall (destijds nog speler van Brommapojkarna) te strikken, toen de Rotterdammers zelfs betere papieren zouden hebben dan onder meer Bayern München en Manchester United.

Feyenoord vond de vraagprijs van 900.000 uiteindelijk toch te gortig, waarna Bergvall in februari 2023 de binnenlandse overstap maakte naar Djurgardens.

Bij zijn nieuwe club maakt de rechtspoot tot nog toe bijzonder veel indruk. In 29 officiële wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 1 assist. Transfermarkt schat de marktwaarde van Bergvall, die onlangs debuteerde als international van Zweden, in op zo’n 5 miljoen euro.

Ook PSV zal balen van de transfer van Bergvall naar Barcelona, daar de Eindhovenaren in november nog op de tribune zaten voor de Zweed.

