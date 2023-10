Romano spreekt zich helder uit over toekomst van Messi na geruchten over Barça

Woensdag, 11 oktober 2023 om 21:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:19

Lionel Messi denkt er niet aan om Inter Miami op huurbasis te verlaten nadat de club zich niet heeft geplaatst voor de play-offs van de MLS, zo meldt Fabrizio Romano woensdagavond.

De 36-jarige superster werd in verband gebracht met een tijdelijke terugkeer bij FC Barcelona en een dienstverband bij verschillende clubs in Saudi-Arabië, maar dat gaat er dus niet van komen.

Messi begon geweldig aan zijn periode in Miami, maar kampte de laatste drie weken met een spierblessure waardoor hij zes wedstrijden miste. De Amerikanen wisten van de vijf competitieduels waarin de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar afwezig was slechts één keer te winnen.

Messi maakte afgelopen zondag zijn rentree in het elftal door 35 minuten voor tijd in te vallen in het duel met FC Cincinnati. De linkspoot kon niet voorkomen dat Inter Miami met 0-1 verloor en daardoor de play-offs misliep.

Verschillende grote namen hebben in het verleden de tijdelijke overstap naar Europa gemaakt toen hun ploegen de play-offs misten in de MLS. Zo keerde Thierry Henry voor even terug bij Arsenal, terwijl David Beckham in twee verschillende periodes te bewonderen was bij AC Milan.

Messi kiest daar niet voor, zo meldt Romano. De wereldkampioen is ‘volledig gefocust’ op Argentinië en Inter Miami en richt zich op het volgende MLS-seizoen.

De 176-voudig international kwam tot dusver dertien keer uit voor de club van Beckham, waarin hij goed was voor elf doelpunten en vijf assists. Messi ligt tot eind december 2025 vast aan de oostkust van de Verenigde Staten.