Romano spreekt uitgebreid over Gimenez en het bedrag dat Feyenoord verlangt

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 10:54 • Wessel Antes • Laatste update: 12:12

De naam van Santiago Gimenez is niet langer onbekend in Europa. De 22-jarige spits van Feyenoord wist woensdagavond tijdens zijn debuut in de Champions League tweemaal te scoren in de wedstrijd tegen Lazio (3-1). Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano volgt Gimenez inmiddels op de voet. De Italiaanse journalist vindt het echter wel nodig om een gerucht te ontkrachten.

Ook Romano kan inmiddels niet meer om Gimenez heen. In een video op YouTube komt de goaltjesdief van Feyenoord ter sprake. “Gimenez is een van de meest interessante spelers van Europa. Hij scoorde vijftien doelpunten in de laatste negen wedstrijden met Feyenoord en is een echte doelpuntenmachine.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano benadrukt dat Gimenez goed nadenkt over zijn toekomst. “Afgelopen seizoen deed hij het heel goed en besloot hij bij Feyenoord te blijven door een nieuw contract te tekenen. Nu presteert hij opnieuw op topniveau met Arne Slot als trainer. Gefeliciteerd aan hem, maar ook aan Feyenoord en de trainer die geweldig werk verrichten met Gimenez.” Gimenez ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast.

Donderdag ontstond het gerucht dat de zaakwaarnemer van Gimenez zou hebben gezegd dat Tottenham Hotspur en Real Madrid momenteel het meest concreet zijn voor zijn diensten. Romano ontkent die berichtgeving. “Wat ik vandaag duidelijk wil maken: veel mensen vragen mij over Real Madrid en Tottenham, want er was een interview met iemand dicht bij de speler. Wat ik kan vertellen nadat ik heb gesproken met directe bronnen, is dat Gimenez geen agent heeft. Er is geen externe partij die over zijn toekomst beslist.”

“Zijn vader is de enige persoon die Gimenez vertegenwoordigt”, gaat Romano verder. “Hij heeft geen enkel interview gegeven over zijn toekomst. Alle berichten over Tottenham en Real Madrid die dichter bij een akkoord komen of onderhandelen zijn niet waar. Alleen zijn vader beslist. Het is belangrijk om dit duidelijk te maken.”

Romano zelf denkt wel te weten wat er nodig is om Gimenez te kopen. “Ik heb gehoord dat er 45 miljoen euro nodig is om Gimenez los te weken bij Feyenoord. Laten we zien of het in de winterse transferperiode of in de zomer gaat gebeuren. Het hangt meer af van Feyenoord dan van de speler. De interesse van veel clubs is er.” Transfermarkt schat de marktwaarde van Gimenez overigens in op 40 miljoen euro.

Volgens Romano heeft Tottenham wel al meermaals scouts naar Nederland gestuurd. “Scouts van Tottenham hebben Gimenez vorig seizoen al gevolgd. Hij is zeker een interessante speler voor Tottenham en andere clubs. Op dit moment is er geen verklaring van mensen rondom de speler.”