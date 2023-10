Romano spreekt over toekomst Ten Hag en stipt het grote probleem bij United aan

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 12:21 • Bart DHanis

Erik ten Hag hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie als manager van Manchester United, zo heeft transfermarktexpert Fabrizio Romano gezegd in een video-item op YouTube.

United verloor zondagmiddag in een kansloze Manchester Derby met 0-3 van Manchester City. Ten Hag staat hierdoor achtste in de Premier League, met slechts vijftien punten uit tien duels.

De tegenvallende prestaties van the Mancunians zijn echter geen reden voor het bestuur van de club om Ten Hag de laan uit te sturen. “Ik kan jullie verzekeren: het bestuur van United staat nog steeds volledig achter Ten Hag”, steekt Romano van wal.

“United wil blijven samenwerken met Ten Hag, zoals ze dat ook in de zomer hebben gedaan. Hij heeft aangedrongen op veel gekochte spelers, zoals Sofyan Amrabat, Rasmus Højlund en André Onana.”

“Hij heeft nog altijd het vertrouwen na vorig seizoen, het bestuur weet dat hij kampt met ongelofelijk veel blessures”, gaat Romano verder. Momenteel moet Ten Hag Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martínez, Casemiro en Amad Diallo missen vanwege blessureleed. Ook Jadon Sancho behoort al een tijdje niet meer bij de selectie. Hij is intern geschorst door Ten Hag.

“De situatie moet veranderen, maar het bestuur gelooft dat zijn visie nog altijd de juiste is, maar er is nog iets belangrijks waar ik het over moet hebben: de overname van de club.”

United werd in december 2022 door de Glazer-familie in de etalage gezet. Na een maandenlange biedingsoorlog tussen Sir Jim Ratcliffe en de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad Al Thani, zijn de Glazers anno november 2023 nog steeds eigenaar van de club.

“De eigenaar-situatie helpt de club totaal niet”, zegt Romano daarover. “Er is geen duidelijkheid. Dat sijpelt door naar het veld. Het is nog altijd niet duidelijk wie de wintertransfers gaat afhandelen bij de club. United heeft daar echt behoefte aan: duidelijkheid.”

Josep Guardiola zei na afloop van de Manchester Derby waarom zijn City zo succesvol is. "Bij ons staan alle neuzen dezelfde kant op. Er is duidelijkheid en iedereen is aan boord." De Spaanse oefenmeester lijkt te doelen op de rommelige situatie aan de top bij United.