Romano spreekt De Telegraaf tegen wat betreft transfernieuws over Ajax

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 15:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:56

Jorge Sánchez is niet van plan om terug te keren naar Mexico en Ajax heeft op hoofdlijnen geen akkoord bereikt met Chivas de Guadalajara over de transfer van de 25-jarige rechtsback. Dat meldt Fabrizio Romano. De Telegraaf bracht dinsdagochtend naar buiten dat de Amsterdammers vrijwel rond waren met Chivas en dat de bal nu bij Sánchez zelf ligt.

De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zou volgens de krant vier miljoen euro plus een doorverkooppercentage kunnen ontvangen voor Sánchez. Romano schrijft nu echter dat er van een naderend akkoord geen sprake is en dat de vleugelverdediger überhaupt geen oren heeft naar een terugkeer naar Mexico. De transfermarktexpert meldt dat Sánchez aanbiedingen van ‘grote clubs in Europa’ op zak heeft en dat hij snel een beslissing gaat nemen samen met zijn zaakwaarnemers.

De rechtsback werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Devyne Rensch en lijkt een jaar na zijn komst alweer op weg naar de uitgang.

Sánchez kwam in zijn eerste seizoen namens de Amsterdammers tot 26 optredens, waarin hij goed was voor 3 goals en evenveel assists. De 36-voudig international, die nog tot medio 2026 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, stond in juni en juli nog in vijf van de zes wedstrijden van Mexico op de Gold Cup in de basis. Het land was in de finale uiteindelijk met 0-1 te sterk voor Panama dankzij een doelpunt van Feyenoorder Santiago Giménez.