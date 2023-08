Romano schept duidelijkheid: Ajax praat niet met Van de Beek

Zondag, 13 augustus 2023 om 12:35 • Rian Rosendaal

Ajax praat momenteel niet met het management van Donny van de Beek, zo verzekert Fabrizio Romano zondag. In de Engelse media doken verhalen op over een eventuele terugkeer van de middenvelder in Amsterdam, maar volgens de transfermarktexpert is daar niets van waar. Van de Beek mag tussentijds vertrekken bij Manchester United, al is het de vraag welke club de Nederlander aan de selectie toevoegt.

Van de Beek keerde in juli terug bij Manchester United, na een halfjaar afwezig te zijn geweest. De voormalig Ajacied luisterde zijn rentree op met een fraai doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon (1-0 winst) in Edinburgh. Van de Beek verklaarde na afloop in de Engelse media dat hij niet met zekerheid kon zeggen dat hij op Old Trafford aan het nieuwe seizoen zou beginnen en dat een vertrek bij the Red Devils niet bij voorbaat uitgesloten was.

Ondertussen wordt er al enige tijd volop gespeculeerd over de toekomst van Van de Beek. De eerder al aan Everton verhuurde middenvelder zou in de belangstelling staan van Real Sociedad, al weet Mundo Deportivo dat die interesse inmiddels op een laag pitje is gezet. Romano meldt in zijn tweet van zondag dat er door het management van Van de Beek momenteel wordt gesproken met andere clubs, al blijven specifieke namen achterwege.

Manager Erik ten Hag lijkt ook dit seizoen geen basisplaats in petto te hebben voor Van de Beek. Een vertrek in de slotfase van de zomerse transfermarkt lijkt dan ook de beste oplossing voor beide partijen. Manchester United aast nog steeds op Sofyan Amrabat, al moet er wel eerste ruimte worden gemaakt in de selectie. Daar is al een begin mee gemaakt, want Fred werd eerder deze week verkocht aan Fenerbahçe.