Romano: Real Madrid richt pijlen ondanks rampseizoen op Chelsea-ster

Zaterdag, 3 juni 2023 om 08:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:47

Kai Havertz geniet concrete belangstelling van Real Madrid. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagavond. Volgens Romano is Real-trainer Carlo Ancelotti zeer gecharmeerd van de Chelsea-aanvaller, die zich ondanks alle rampspoed van afgelopen seizoen als een van de lichtpuntjes wist op te werpen bij the Blues. Chelsea verlangt echter wel een fikse transfersom.

Er is de laatste tijd veel te doen om de spitsbezetting van Real. Eerste keus Karim Benzema lijkt ondanks een Saudisch monsterbod te blijven, terwijl Joselu vermoedelijk van Espanyol overkomt om zijn back-up te worden. Mariano Díaz is op zijn beurt op weg naar de uitgang. Dat alles staat los van de interesse in Havertz. Volgens het Spaanse Relevo moet de 23-jarige Duitser eerder het gat dat de naar Paris Saint-Germain vertrekkende Marco Asensio achterlaat opvullen, dan als concurrent voor de spitspositie worden gezien.

Havertz wordt bij Chelsea namelijk vooral als valse spits gebruikt. Op die plek maakt hij veel indruk op Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester wil Havertz maar wat graag aan zijn selectie toevoegen en ook Chelsea is bereid daaraan mee te werken. The Blues verlangen echter wel een behoorlijke transfersom, die het bedrag dat ze in 2020 zelf aan Bayer Leverkusen betaalden, benadert. Dat bedrag bedraagt een slordige tachtig miljoen euro.

Daarmee zou het tot medio 2025 doorlopende contract van Havertz worden afgekocht. De 34-voudig Duits international kent tot dusver een wisselvallige carrière op Stamford Bridge. In zijn debuutjaar won Havertz de Champions League, maar schipperde hij tussen bank en basis. Daarna greep hij een meer bepalende rol, alleen werden de resultaten steeds minder. Afgelopen seizoen vormde een dieptepunt: Chelsea eindigde met 44 punten als twaalfde in de Premier League, slechts tien punten boven de degradatiestreep. Havertz was nog een van de productiefste Blues met zeven competitiegoals en één assist. Sinds 2020 kwam hij tot 139 wedstrijden voor Chelsea, waarin hij 32 keer scoorde en vijftienmaal aangever was.