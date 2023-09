Romano onthult nieuwe details in contract Klaassen: Ajax kan profiteren

Zaterdag, 2 september 2023 om 17:07 • Mart van Mourik



Fabrizio Romano treedt met nieuwe details naar buiten over de transfer van Davy Klaassen. De middenvelder maakte op de slotdag van de transferwindow de overstap van Ajax naar Internazionale en zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2024 met een optie tot nog een jaar. Klaassen vertrok weliswaar transfervrij uit de Johan Cruijff ArenA, maar hij kan de Amsterdammers in de toekomst mogelijk toch nog inkomsten bezorgen.

Romano schrijft zaterdagmiddag dat Klaassen niet tot medio 2025, maar tot medio 2024 is vastgelegd door Internazionale. I Nerazzurri kunnen vervolgens eenzijdig en onvoorwaardelijk besluiten om het contract van de middenvelder met nog een seizoen te verlengen. Bovendien weet de transfermarktexpert te melden dat Ajax, dat geen transfersom ontving, wél een hoger dan gebruikelijk doorverkooppercentage heeft bedongen: twintig procent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 41-voudig international van Oranje zag de afgelopen weken de concurrentie op het Amsterdamse middenveld alleen maar toenemen. Met de komst van Branco van den Boomen, Chuba Akpom, Georges Mikautadze haalde directeur voetbalzaken een hoop spelers binnen die op de plek van Klaassen kunnen spelen. Ook heeft Maurice Steijn de beschikking over Steven Berghuis en talent Gabriël Misehouy, die ook allebei op de nummer 10-positie kunnen acteren.

De transfer van Klaassen is uiteindelijk met een sneltreinvaart tot stand gekomen. Verdeeld over twee periodes kwam Klaassen in totaal tot 321 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij 93 keer wist te scoren en 50 keer aangever was. De driekwartier tegen Ludogorets - Klaassen kwam halverwege het Europa League-duel binnen de lijnen voor Branco van den Boomen - is het laatste kunststukje geweest van de middenvelder in het shirt van zijn geliefde club. Vijf keer won Klaassen de landstitel met Ajax.