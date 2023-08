Romano onthult: Ajax had sinds begin juli al ‘geheim’ akkoord over Kudus

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 14:43 • Jordi Tomasowa

Ajax en Brighton & Hove Albion hebben begin juli al een akkoord gesloten over de transfer van Mohammed Kudus naar de Premier League-club, zo onthult Fabrizio Romano. Dit is echter lang stilgehouden. De Ghanees kan voor zo'n veertig miljoen euro de overstap maken naar the Seagulls.

Kudus is al langere tijd in gesprek met Brighton. Beide partijen zijn het echter nog niet met elkaar eens geworden over de persoonlijke voorwaarden. Voetbal International meldde maandagmiddag dat de transfer van de creatieveling naar Brighton inderdaad nog allesbehalve rond is. Volgens transfermarkexpert Romano zijn de clubs sinds begin juli al akkoord over een transfer.

Ajax zou zijn speler nu een ultimatum hebben gesteld en verlangt dat Kudus op korte termijn met de Premier League-club tot overeenstemming komt. Ajax wilde maandag binnen 48 uur duidelijkheid hebben over de transfer, anders moet Kudus blijven en kan hij alleen weg als er megabedragen op tafel worden gelegd,

Brighton heeft de Ghanees international nu ook een ultimatum gesteld. Kudus lijkt geen haast te maken om tot een persoonlijk akkoord te komen, tot ongenoegen van zijn wellicht toekomstige werkgever, die nu ook bij de speler zelf heeft aangedrongen snel een beslissing te maken. “De Engelse club wil weten of ze de deal in de komende uren kunnen sluiten of doorzetten”, zegt Romano.

Kudus kwam afgelopen zondag ‘gewoon’ in actie met Ajax tijdens het verloren oefenduel met Borussia Dortmund (3-1). Het was voor Ajax de laatste krachtmeting voordat de Eredivisie begint. Zaterdag 12 augustus krijgt de ploeg van trainer Maurice Steijn Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA op bezoek.