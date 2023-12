Romano noemt 3 spitsen waarmee United al contact had over een wintertransfer

Manchester United verwacht geen drukke transferperiode deze winter, zo stelt transfermarktexpert Fabrizio Romano in een video-item op YouTube. De huidige nummer zeven van de Premier League hoopt zich echter wel te versterken met een nieuwe spits.

Het contract van Anthony Martial loopt namelijk in juni van 2024 af. Om nog iets aan de Fransman te kunnen verdienen, hopen the Mancunians hem nog deze winter te slijten.

Om hem te vervangen heeft United een drietal spitsen op het oog. Volgens Romano sprak de ploeg van manager Erik ten Hag al met de zaakwaarnemers van Donyell Malen (Borussia Dortmund), Sehrou Guirassy (VfB Stuttgart) en Timo Werner (RB Leipzig).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een van de drie genoemde namen moet dan met Rasmus Højlund gaan concurreren om een basisplaats op Old Trafford. De Deense spits kwam afgelopen zomer voor 75 miljoen euro over van Atalanta maar komt nog niet helemaal uit de verf in Engeland.

In de Champions League wist hij weliswaar vijf keer het net te vinden in zes duels, maar in de Premier League staat hij na dertien gespeelde wedstrijden nog altijd droog.

Romano vertelt verder dat United ook nog een verdediger aan de selectie zou willen toevoegen. Victor Lindelöf en Raphaël Varane zijn nu fit, maar kwakkelen al het hele seizoen met blessures. Terwijl Lisandro Martínez dit seizoen nog geen minuut in actie kwam vanwege een kwetsuur.

Om deze transfers te bekostigen, kan United afscheid nemen van Casemiro. De Braziliaanse middenvelder kijkt inmiddels al twee maanden geblesseerd toe en kan rekenen op interesse vanuit Saudi-Arabië, zo schreef Marca maandagmiddag.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties