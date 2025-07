Romano noemt nieuw bedrag voor Dumfries en naam grootmacht die hem al tijdje volgt

Denzel Dumfries is tot half juli voor 25 miljoen euro op te halen bij Inter, zo verzekert Fabrizio Romano woensdag via X. Alleen clubs van buiten de Serie A komen in aanmerking en het bedrag moet in één keer betaald worden. De 29-jarige Nederlander ligt tot medio 2028 vast bij de grootmacht uit Milaan.

Eerder op de woensdag bracht La Gazzetta dello Sport naar buiten dat Dumfries een bepaling in zijn contract heeft waardoor hij tot half juli voor 30 miljoen euro kan vertrekken. Volgens Romano ligt dat bedrag dus iets lager.

De transfermarktexpert voegt er direct aan toe dat FC Barcelona Dumfries al enige maanden op het lijstje heeft staan. Een openingsbod laat echter nog op zich wachten vanuit het Spotify Camp Nou.

Dumfries maakte juist tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League zeer veel indruk. Hij tekende voor twee goals en drie assists in de thrillers die in 3-3 en 4-3 eindigden.

Andere clubs hebben zich ook nog niet officieel gemeld voor Dumfries, sinds 2021 verbonden aan Inter. ''Het is een relatief laag bedrag, dat meerdere Europese clubs in de verleiding zou kunnen brengen'', analyseert bovengenoemde sportkrant.

Dumfries deed op het WK voor clubs maar in twee wedstrijden mee voor Inter. De verliezend Champions League-finalist werd in de achtste finale uitgeschakeld door Fluminense.

Voor Dumfries en Inter begint het nieuwe seizoen in de Serie A op 25 augustus. Torino komt dan op bezoek in het Giuseppe Meazza.