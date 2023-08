Romano meldt enorme transfersom die Tottenham neerlegt voor Van de Ven

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 12:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:47

Micky van de Ven mag zich bijna speler van Tottenham Hotspur noemen, zo meldt Fabrizio Romano. De Noord-Londenaren wachten enkel nog op groen licht van VfL Wolfsburg om de deal wereldkundig te maken. Naar verluidt betalen the Spurs een transfersom van 'bijna 50 miljoen euro inclusief bonussen'.

De leiding van Tottenham meldde zich vorige maand bij het management van Van de Ven, waarna de transfer in een stroomversnelling terechtkwam. Na het persoonlijke akkoord tussen club en speler, is Tottenham ook tot overeenstemming met Wolfsburg gekomen. Volgens Romano is er met de transfer een bedrag van bijna 50 miljoen euro gemoeid. The Spurs troeven met de miljoenendeal Liverpool en Bayern München af, die ook enige tijd in verband werden gebracht met de speler van Jong Oranje.

Van de Ven moet in het Tottenham Hotspur Stadium gaan concurreren met onder anderen Cristian Romero en Eric Dier. Davinson Sánchez gaat op zoek naar een nieuwe werkgever en de gesprekken over een langer verblijf van Clément Lenglet met Barcelona zijn nog niet gevoerd. De Fransman speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Tottenham.

Van de Ven maakte in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro de overstap van FC Volendam naar Wolfsburg, waar hij het afgelopen seizoen uitgroeide tot een onbetwiste basisspeler. De mandekker kwam tot 33 Bundesliga-duels en was met Jong Oranje actief op het EK Onder 21 in Georgië en Roemenië, dat voor Jong Oranje eindigde in de poulefase.