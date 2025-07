Romano komt plots met veelzeggend nieuws over Brian Brobbey

Brian Brobbey kiest voor een nieuw management, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De aanvaller van Ajax laat zich tegenwoordig op zakelijk gebied begeleiden door Sport Cover.

Het in 2006 opgerichte Sport Cover heeft een licentie van de FIFA en is uitgegroeid tot een toonaangevend bureau in de voetbalwereld. Onder meer Marcus Thuram (Inter), Khephren Thuram (Juventus), Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt) en Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) behoren tot de stal van Sport Cover.

''Onze aanpak biedt elke speler en manager een service op maat. We ondersteunen onze talenten in alle aspecten van het moderne voetbal, inclusief advies over sport, recht, medische zaken, belastingen en erfgoed, evenals diensten voor het dagelijks leven. We richten ons ook sterk op merk- en imagobeheer en groei'', zo valt te lezen op de website van Sport Cover.

Brobbey, die tot medio 2027 vastligt bij Ajax, liet zich tot voor kort begeleiden door het managementbureau van wijlen Mino Raiola. José Fortes Rodriguez is al enige jaren zijn belangenbehartiger.

''Ik zou hem graag in Spanje zien spelen, hij zou het geweldig doen bij clubs als Sevilla of Real Betis'', zo liet Rodríguez in april weten in een interview met Marca.

Clubwatcher Tim van Duijn meldt dat Como eerder in de markt was voor Brobbey. De aanvaller ziet een zomerse overgang naar de ambitieuze club uit de Serie A echter niet zitten.

Het lijkt een goed moment voor Ajax om Brobbey, door Transfermarkt getaxeerd op 22 miljoen euro, te verkopen. Technisch directeur Alex Kroes lijkt nu nog een fraai bedrag te kunnen vragen voor de aanvaller die dus nog twee jaar vastligt.