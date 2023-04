Romano komt met ‘exclusieve info’ over de toekomst van Ryan Gravenberch

Zondag, 30 april 2023 om 12:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:56

In mei vindt er een gesprek plaats over de toekomst van Ryan Gravenberch bij Bayern München. Dat onthult Fabrizio Romano zondagochtend. Volgens de transfermarktexpert wil der Rekordmeister de ontevreden bankzitter liever niet laten gaan, maar houdt het de deur op een vertrek wel op een kier. Arsenal en Liverpool bekijken de situatie met argusogen.

Gravenberch houdt al het hele seizoen de bank warm in Beieren en lijkt op korte termijn ook geen aanspraak te maken op meer. Daar liet hij zich al ontevreden over uit, onder meer tegenover Voetbal International. Nu blijkt dat Gravenberch ook een intern gesprek heeft aangevraagd in de Allianz Arena. Onder meer Liverpool wil de twintigjarige middenvelder namelijk maar wat graag aan zijn keurkorps toevoegen, en er zijn meer kapers op de kust.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Romano houdt ook Arsenal Gravenberchs situatie nauwlettend in de gaten. The Gunners hebben maar weinig echte box-to-box opties en zien in de Nederlander de ideale oplossing voor dat euvel. In ieder geval lijkt hij bij Arsenal meer kans op speeltijd te krijgen dan bij Bayern. Gravenberch kwam dit seizoen nog maar tot 726 speelminuten, en moet doorgaans Leon Goretzka en Joshua Kimmich voor zich dulden. Mogelijk komt daar komend seizoen ook nog Marcel Sabitzer bij, die nu aan Manchester United is verhuurd.

Gravenberchs transfer naar Bayern mag in ieder geval nog geen doorslaand succes heten. De elfvoudig Oranje-international kwam afgelopen zomer over van Ajax, dat maximaal 24 miljoen ontving. Ook Noussair Mazraoui en Daley Blind bewandelden dit seizoen hetzelfde pad. Laatstgenoemde is zo goed als zeker al op weg naar de uitgang, terwijl Mazraoui schommelt tussen bank en basis.