Romano heeft goed nieuws voor Ajax; Di Marzio werpt struikelblok op

Ajax leidt de race om de handtekening van Jordan Henderson, zo vertelt Fabrizio Romano vrijdag. De transfermarktexpert gaat in de The Here We Go Podcast uitgebreid in op de mogelijke deal tussen Ajax en Al-Ettifaq en zegt dat de Amsterdammers momenteel 'favoriet' zijn.

Dinsdag pakte Romano uit met het nieuws dat Ajax overweegt Henderson terug naar Europa te halen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie ziet in de Engelsman de ideale toevoeging voor op het middenveld, gezien zijn defensieve kwaliteiten en leiderschapsrol.

Mocht Ajax de voormalig speler van Liverpool daadwerkelijk willen aantrekken, zal de club wel moeten puzzelen in het salarishuis. De Amsterdammers gaven afgelopen seizoenen het nodige geld uit aan spelers en vooral door de uitgaven van Sven Mislintat afgelopen zomer is er weinig financiële beweegruimte in de Johan Cruijff ArenA.

Daar komt bij dat Henderson in Saudi-Arabië een vorstelijk salaris verdient. Mocht de huidige nummer vijf van de Eredivisie de controleur willen huren, dan verlangt Al-Ettifaq dat Ajax zijn volledige loon overneemt, aldus CBS-journalist Ben Jacobs. Dit zal voor de Ajacieden naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn, waardoor een definitieve transfer realistischer lijkt.

In de strijd om Henderson heeft Ajax naar verluidt concurrentie van Newcastle United en Bayer Leverkusen. Volgens Ajax-clubwatcher namens De Telegraaf Mike Verweij is er zelfs een tweede Premier League-club in de race om de controleur. Ondanks de interesse van de andere ploegen is Ajax dus 'de favoriet', aldus Romano.

"Op dit moment zijn zij de favoriet", zegt de Italiaan in de podcast. Hij verwacht snel duidelijkheid omtrent Henderson. "Het wordt een heel belangrijk weekend voor Ajax. Ik denk niet dat dit verhaal nog speelt aan het einde van de transferwindow."

Ajax hervat de Eredivisie op zondag met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In Deventer wordt om 14:30 uur afgetrapt. Vermoedelijk start Benjamin Tahirovic dan als nummer 6, daar andere opties als Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk geblesseerd zijn.

Juventus ook in de markt

Journalist Gianluca Di Marzio voegt vrijdagavond de naam van Juventus toe aan het rijtje clubs met interesse in Henderson. De Italiaanse titelkandidaat denkt in eerste instantie aan een huurdeal voor Henderson, die zelf de voorkeur geeft aan een verhuur van achttien maanden. Er is reeds contact geweest met het management van de middenvelder.

Juventus staat er financieel echter slecht voor volgens Di Marzio, waardoor eerst een speler verkocht dient te worden. Volgens de kenner van de Serie A is Moise Kean de voornaamste kandidaat om op de transferlijst te worden geplaatst.

