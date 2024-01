Romano en Verweij melden meer details over transfer Henderson naar Ajax

Jordan Henderson moet nog voor het weekend speler van Ajax worden, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via X. Volgens de Italiaanse journalist hopen de Amsterdammers woensdag een definitief akkoord te bereiken met de 33-jarige Engelsman, die er met Al-Ettifaq reeds uit is over een contractbeëindiging.

Ajax zou alvast bezig zijn met het voorbereiden van de medische keuring. De Nederlandse recordkampioen is in afwachting van de laatste details en hoopt dat het nodige papierwerk woensdag is afgerond. Henderson moet in de komende dagen definitief Ajacied worden.

Journalist David Ornstein van The Athletic meldde eerder op de woensdag al dat Henderson een akkoord heeft bereikt met Al-Ettifaq, over de ontbinding van zijn tot medio 2026 lopende contract. De Saudische club telde afgelopen zomer nog 14 miljoen euro neer om Henderson op te pikken bij Liverpool. In negentien officiële wedstrijden was de 33-jarige controleur goed voor vijf assists.

Ajax lijkt definitief de volgende club van Henderson te worden. De 81-voudig international van Engeland gaat het trainingskamp van Al-Ettifaq verlaten om terug te vliegen naar zijn geboorteland. Henderson zou reeds een principeakkoord hebben met Ajax en komt volgens Romano een dezer dagen naar de Johan Cruijff ArenA.

Contractduur

Mike Verweij van De Telegraaf schrijft in zijn update over de mogelijke contractduur van Henderson bij Ajax. De journalist stelt dat Henderson voor 1,5 jaar gaat tekenen in Amsterdam, met de optie voor nog een jaar. Wel houdt Verweij een slag om de arm. “Bij de uitwerking zou het ook nog anderhalf of tweeënhalf seizoen vast kunnen worden.”

De komst van Henderson is een opluchting voor trainer John van ’t Schip. Ajax was naarstig op zoek naar een nummer zes én ervaring. Henderson is, met 413 Premier League-duels en 81 interlands op zijn palmares, bij uitstek een ervaren nummer zes.

Henderson moet in Amsterdam de leider worden tijdens de wederopbouw van Ajax. Eerder speculeerde Verweij al over het salaris dat Henderson wil gaan verdienen in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de journalist zet Henderson in op een jaarsalaris van 5 à 6 miljoen euro.

