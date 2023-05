Romano en La Gazzetta spreken elkaar tegen over nieuw vorstelijk salaris Leão

Donderdag, 11 mei 2023 om 10:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:55

Rafael Leão staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij AC Milan. De Portugees heeft na een indrukwekkend seizoen verschillende Europese topclubs achter zich aanzitten, maar kiest voor een langer verblijf bij i Rossoneri. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat Leão een jaarsalaris opstrijken van zeven miljoen euro. Fabrizio Romano ontkent die berichten en spreekt van een jaarsalaris van vijf miljoen euro.

Na maanden van onderhandelen wist Milan woensdag tot een akkoord te komen met Leão over een nieuwe verbintenis. De buitenspeler gaat voor vier jaar bijtekenen en ligt dan tot medio 2028 vast in San Siro. Het oude contract liep volgend jaar zomer af. Milan weet interesse van onder meer Real Madrid en Chelsea uit den wind te slaan en slaat een belangrijke slag met het oog op volgend seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

La Gazzetta verzekert dat Leão met zijn nieuwe contract zeven miljoen euro per jaar gaat verdienen, exclusief een tekenbonus van twee miljoen euro. Bovendien wordt zijn ontsnappingsclausule van 150 miljoen opgeheven. Directeuren Giorgio Furlani, Paolo Maldini en Ricky Massara maken daarmee een einde aan een een onderhandelingsstrijd die begin dit jaar niet te winnen leek. Naast de interesse van Real en Chelsea vormde namelijk ook Sporting Portugal een lastig obstakel.

De voormalig werkgever van Leão eiste een bedrag van 16,5 miljoen euro van de Portugese smaakmaker nadat hij zijn contract eenzijdig liet ontbinden na de supportersaanval in 2018. Een grote groep fans van Sporting betrad vijf jaar geleden het trainingscomplex om hun onvrede te uiten over de gang van zaken. Ook Leão werd slachtoffer van dat incident en weigerde daarna om nog langer voor de club uit te komen. Hij verscheurde zijn contract en vertrok naar Lille OSC.

Sporting liet het daar echter niet bij zitten en eiste 16,5 miljoen euro van de aanvaller en de Franse club, een bedrag dat later door rentes en juridische procedures opliep naar 22 en 45 miljoen euro. Leão heeft bij Milan altijd aangegeven eerst die zaak te willen afhandelen, voordat hij een nieuw contract zou ondertekenen. Nu Lille de afspraken met Sporting eerder deze week is nagekomen en de laatste details over bonussen zijn weggenomen, kan de handtekening definitief worden gezet.