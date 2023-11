Romano: Donny van de Beek gaat Manchester United komende winter verlaten

Dinsdag, 7 november 2023 om 20:27 • Sam Vreeswijk

Donny van de Beek gaat komende winter vertrekken bij Manchester United. Dat vertelt transfermarktexpert Fabrizio Romano in gesprek met YouTube-kanaal The United Stand. De 26-jarige middenvelder maakte in 2020 de overstap van Ajax naar de club uit Manchester, maar heeft nooit echt weten te overtuigen in het shirt van the Red Devils.

In de video krijgt Romano een aantal vragen over United. Onder meer de situatie van Van de Beek komt aan bod. De middenvelder zat dit seizoen nog maar vijf keer bij de selectie, en kwam slechts twee keer in actie: twee invalbeurten, van in totaal 21 minuten.

“Ja, ik weet zeker dat hij in januari gaat vertrekken”, begint Romano meteen. “Dat moet wel, en hij wil het ook, want hij wil spelen. Dat is jammer, want Donny wilde graag voor Man United spelen. Maar hij speelt nooit, en hij weet dat hij regelmatig moet spelen na zijn blessure. Dus hij kan niet op de bank zitten, en al helemaal niet voor langere tijd. Dat is niet goed voor hem.”

De Italiaan doelt op de knieblessure die Van de Beek aan het begin van dit jaar opliep. Daardoor was hij maandenlang uit de roulatie. Inmiddels is hij dus weer fit om te spelen, maar komt hij nauwelijks in actie.

Afgelopen zomer had de voormalig Ajacied al de mogelijkheid om te vertrekken, herinnert ook Romano zich nog. “Van wat ik heb gehoord: afgelopen zomer was het niet makkelijk. Donny wilde naar Real Sociedad, en Manchester United wilde ook meewerken aan een overgang. Maar zoals we weten, stelde United een aantal financiële eisen waar Real Sociedad niet aan kon voldoen.”

De overgang naar Spanje ging dus niet door, maar United bleef hopen op een vertrek. “Toen kreeg Van de Beek mogelijkheden in Turkije, bij clubs van het kaliber Galatasaray. United hoopte dat hij dat wilde, maar Donny besloot om het niet te doen.”

Daardoor staat Van de Beek nog steeds onder contract bij United, maar zijn situatie is niet verbeterd. Daarom is een vertrek zo goed als zeker aanstaande, besluit Romano. “Het is een goede speler, maar hij moet wel blijven spelen. Tien minuten spelen in twee maanden tijd is niet genoeg. Dus hij gaat weg.”