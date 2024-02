Romano benoemt ‘enorme power’ van Mbappé en salarisindicatie bij Real Madrid

Real Madrid doet er alles aan om Kylian Mbappé zo snel mogelijk te controleren. Dat laat Fabrizio Romano weten in een video-item. Volgens de transfermarktspecialist zijn op dit moment de onderhandelingen over enkele ‘cruciale details' gaande.

Romano bevestigt dat de 25-jarige aanvaller vorige week intern zijn vertrek bij Paris Saint-Germain heeft aangekondigd. Er gingen vervolgens geruchten dat clubs uit de Premier League zich ook in de strijd om de handtekening van Mbappé wilden mengen, echter is enkel Real, dat hem al een contractaanbod heeft gedaan, nog in de race.

Marca schreef maandag dat Mbappé zelfs al een langdurig contract bij de Madrilenen heeft ondertekend. Dit wordt door Romano echter duidelijk tegengesproken. De journalist benadrukt dat er eerst nog enkele belangrijke details besproken moeten worden.

Zodra Mbappé zijn verbintenis heeft ondertekend, zal hij samen met Paris Saint-Germain in een statement zijn vertrek bij de Franse grootmacht wereldkundig maken. Een van de details waar de aanvaller nog met Real over moet onderhandelen zijn de portretrechten. Volgens Romano heeft Mbappé op dit gebied ‘enorm veel power’.

De transfermarktexpert geeft ook een indicatie van het salaris dat de 75-voudig international van Frankrijk op gaat strijken in Madrid. Romano weet dat Mbappé een soortgelijk salaris als Jude Bellingham en Vinícius Júnior tegemoet kan zien. Beide sterspelers van Real verdienen momenteel zo’n 400.000 euro per week, wat neerkomt op ruim 20 miljoen per jaar.

Doordat Real geen transfersom voor Mbappé hoeft over te maken, kan de steraanvaller ook ‘een enorme tekenbonus’ tegemoetzien. Romano noemt nog geen exact bedrag, maar zal meer details geven zodra Mbappé zijn contract bij de Madrilenen daadwerkelijk heeft getekend.

