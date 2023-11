Roma zonder Mourinho onderuit in Praag; Leverkusen zeker van overwintering

Donderdag, 9 november 2023 om 20:47 • Lars Capiau • Laatste update: 21:05

AS Roma heeft donderdagavond een nederlaag geleden. Op bezoek bij Slavia Praag verloor de ploeg van Jose Mourinho, die door zijn vier wedstrijden lange schorsing nog eenmaal vanaf de tribune moest toekijken, kansloos: 2-0. Samen met de Tsjechen staan de Romeinen met negen punten bovenaan in Groep G. Bayer Leverkusen ontsnapte in de absolute slotfase aan puntenverlies en is daarom nu al verzekerd van overwintering: 0-1.

Slavia Praag - AS Roma 2-0

Roma wist op bezoek in de Fortuna Arena niet bepaald een goede wedstrijd op de mat te leggen. In het eerste bedrijf had Slavia duidelijk het betere spel en kwam het via Mojmir Chytil (over) en Lukas Provod (ook over) al tot spaarzame kansjes.

Na de theepauze buitte de thuisploeg het veldoverwicht wél uit. Na een in eerste instantie gekeerde kopbal, bediende Chytil Vaclav Jurecka, die van dichtbij afrondde: 1-0. Direct na het doelpunt had Slavia-doelman Ales Mandous een goede redding in huis op een poging van Andrea Belotti.

In het laatste kwart verdubbelde Slavia de voorsprong. Lukas Masopust verschalkte doelman Mile Svilar met een fraai schot en tekende zo voor de eindstand: 2-0.

FK Qarabaq - Bayer Leverkusen 0-1

Qarabag en Leverkusen, waar Jeremie Frimpong het eerste uur de bank warm hield, hielden elkaar heel lang in evenwicht. Waar de Duitsers wel het betere van het spel hadden, wisten zij niet tot echt goed uitgespeelde mogelijkheden te komen.

Marko Jankovic en Abdellah Zoubir kregen namens de thuisploeg wat kansjes, maar zagen hun schoten respectievelijk gepareerd worden en over de lat vliegen. Yassine Benzia kreeg ook een dot van een kans, maar zijn inzet vloog rakelings langs de paal.

In de blessuretijd verdiende Leverkusen na een VAR-ingreep een strafschop. De hand van Maksim Medvedev beroerde de bal en zodoende werd arbiter Craig Pawson geattendeerd op een penalty. Victor Boniface maakte vanaf elf meter geen fout en besliste de wedstrijd: 0-1.

Door de driepunter blijft Leverkusen foutloos in de Europa League. De ploeg van Xabi Alonso verzamelde al twaalf punten. Omdat Qarabaq als nummer twee slechts zes punten harkte en Molde als nummer drie pas drie punten pakte, is Leverkusen al zeker van overwintering en is het ook bijna verzekerd van de groepswinst.