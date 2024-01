‘Roma mengt zich in strijd om Nederlander en wil op laatste moment deal kapen’

AS Roma wil op het allerlaatste moment proberen om Frosinone af te troeven in de strijd om de handtekening van Dean Huijsen. Dat schrijft Tuttomercatoweb woensdag. De achttienjarige verdediger is 'nog maar één stap verwijderd' van een overgang naar Frosinone, maar Roma zou door de vele blessures achterin de Nederlander ook graag overnemen.

Voor Roma zou de huurtransfer een 'tijdelijke noodoplossing' zijn. Chris Smalling en Marash Kumbulla liggen in de lappenmand, waar Evan Ndicka met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup.

Huijsen wordt door Juventus gezien als een van de grootste talenten binnen de eigen jeugdopleiding. De basisspeler bij Juventus Next Gen speelde echter pas twaalf minuten in de hoofdmacht.

De club acht het daarom voor de Nederlander van belang dat hij op regelmatige basis speelminuten gaat maken op een goed niveau, de Serie A.

Juventus zal niet staan te springen om een koopoptie in het huurcontract mee te nemen. Frosinone zou dat idealiter wel willen, waar Roma Huijsen echt als een noodverband ziet.

"Roma probeert het, maar Frosinone heeft nog steeds de beste papieren om Huijsen in te lijven", denkt het Italiaanse medium. Bij Roma zou de centrumverdediger te maken krijgen met landgenoot Rick Karsdorp, ex-Ajacied Rasmus Kristensen en de Nederlands sprekende Romelu Lukaku.

Bij Frosinone zou Huijsen herenigd kunnen worden met een aantal voormalig ploeggenoten van Juventus. Enzo Barrenechea, Matías Soulé en Kaio Jorge worden dit seizoen al op huurbasis gestald bij de competitiegenoot.

