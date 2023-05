Roma ligt door late goal én nieuws uit Turijn ineens weer op koers voor Europa

Maandag, 22 mei 2023 om 21:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:27

AS Roma ligt ineens weer op koers voor 'reguliere' Europese kwalificatie. Lang leken i Giallorossi maandag op weg naar een blamage tegen Salernitana, tot Nemanja Matic in de slotfase een punt redde: 2-2. Daardoor, maar vooral door de puntenstraf van Juventus, stijgt Roma naar plek zes op de Serie A-ranglijst, die goed is voor de Conference League-play-offs. Zelfs plek vier (goed voor Champions League-kwalificatie) is nu nog in zicht.

Met Georginio WIjnaldum in de basis hoopte de Europa League-finalist op een eenvoudige overwinning tegen de nummer vijftien van Italië. Daar was echter allerminst sprake van. Na elf minuten lanceerde Salernitana-middenvelder Lassana Coulibaly een geweldige steekbal richting Antonio Candreva, die de bal in een beweging over Rui Patrício heen wipte: 0-1. Roma had tot na rust nodig om daarop een antwoord te vinden.

Stephan El Shaarawy stond drie minuten na de thee precies op de juiste plek om een rebound op een vrije trap van Lorenzo Pellegrini te verzilveren: 1-1. Even daarvoor had de VAR vanwege hands al een streep gezet door een treffer van Ibañez. Dat alles maakte dat het nog steeds 1-1 stond, waar Roma bij lange niet genoeg aan had. Alleen een overwinning zou plek vijf, die goed is voor de Europa League-groepsfase, namelijk veiligstellen.

De 1-2 van Boulaye Dia in minuut 57 bracht Roma in dat verband in nog troebeler vaarwater. De spits van Salernitana kon na goed voorbereidend werk van Krzysztof Piatek met moeite binnenwerken van dichtbij. Lang leek Roma daar niets op te zeggen te hebben, tot Matic zich liet gelden. De boomlange Serviër ramde vlak voor tijd binnen na een afgeslagen hoekschop. Minuten na de 2-2 werd bekend dat Juventus tien punten moest inleveren vanwege financiële malversaties. Daardoor zakt de Oude Dame tot één punt onder Roma. José Mourinho en zijn selectie maken zo zelfs via de competitieweg nog kans op directe Champions League-kwalificatie. Dat kan ook bereikt worden als Roma 31 mei de Europa League-finale wint.