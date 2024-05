Roma heeft na 20 wedstrijden genoeg gezien en biedt Angeliño miljoenensalaris

AS Roma heeft de koopoptie in het contract van Angeliño gelicht, zo meldt onder meer Gianluca Di Marzio. De Spaanse vleugelverdediger wordt voor zo'n vijf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig en gaat 1,8 miljoen euro per jaar verdienen.

Na het eerste deel van het seizoen bij Galatasaray te hebben gespeeld, verhuisde Angeliño in de winter naar AS Roma in de hoop op meer speeltijd. Die missie slaagde, met als ultieme beloning een nieuw contract.

De Romeinen hebben besloten om de koopoptie in het contract van de voormalig PSV'er van vijf miljoen euro te lichten. Angeliño gaat naar verluidt voor drie seizoenen tekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De transfersom van vijf miljoen euro zal door Roma over drie seizoenen worden betaald aan Leipzig, zo zijn de geluiden. Bij de Duitse middenmoter nam de kans op speeltijd af voor Angeliño.

Angeliño maakte het afgelopen half jaar indruk op trainer Daniele De Rossi, die in twintig wedstrijden een beroep op hem deed. Daarin fungeerde hij eenmaal als aangever. Scoren deed hij niet.

Bij Leipzig kwam Angeliño de voorgaande drie seizoenen in totaal tot exact 100 wedstrijden, waarin hij goed was voor 12 goals en 29 assists. Bij de Duitsers had hij nog een contract tot volgend jaar zomer.

Met Angeliño in de ploeg eindigde AS Roma dit seizoen op de zesde plek in de Serie A en bereikte het de halve finale van de Europa League, waarin Bayer Leverkusen te sterk bleek.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties