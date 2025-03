Rogier Meijer reageert voor het eerst op zijn naderende vertrek bij NEC

De hoofdrolspelers bij NEC hebben voor het eerst gereageerd op het vertrek van Rogier Meijer na dit seizoen. Het aflopende contract van de 43-jarige trainer wordt niet verlengd, waardoor er na acht jaar een einde komt aan zijn avontuur bij de Nijmegenaren.

De in Doetinchem geboren Meijer begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van De Graafschap. In 2017 stapte hij over naar NEC.

In april 2019 werd Meijer als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van de hoofdmacht. Sinds juni 2020 is hij eindverantwoordelijke.

“Rogier heeft bij NEC een geweldige staat van dienst”, laat technisch directeur Carlos Aalbers optekenen op de clubsite. “Hij heeft de club laten promoveren in zijn eerste jaar als hoofdtrainer, nadat NEC vier moeilijke seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie kende.”

“In de Eredivisie hield hij zijn ploeg elk seizoen uitstekend staande, met als absoluut hoogtepunt vorig jaar waarin we ons plaatsten voor de play-offs en de bekerfinale haalden. Ook in die periode hebben we, zoals in elk seizoen, bij elkaar gezeten over hoe we de toekomst voor ons zagen.”

“Deze week heeft hetzelfde gesprek plaatsgevonden en nu kwamen beide partijen tot de conclusie dat het na zes jaar (bij de hoofdmacht, red.) tijd is voor iets nieuws. De focus gaat nu eerst op het succesvol afronden van dit seizoen en het hoogst haalbare bereiken”, aldus Aalbers.

Ook Meijer reageert op zijn naderende vertrek. “Mijn prioriteit is om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, maar daarna zal ik terugkijken op zes geweldige jaren bij NEC. Het maakt me trots dat we van een middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie zijn uitgegroeid tot een stabiele ploeg in de Eredivisie.”

“Beide kanten hebben aangegeven na dit seizoen toe te zijn aan vernieuwing en ik ben ook toe aan een nieuwe uitdaging als trainer. NEC is een prachtige club met een geweldige achterban, die we de komende periode zeker nodig hebben om het seizoen goed af te sluiten. Te beginnen komende zondag tegen Go Ahead Eagles", sluit de trainer af.