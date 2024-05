‘Roger Schmidt wil weg bij Benfica en plant onderhoud in met Bayern München’

Roger Schmidt heeft Benfica laten weten na dit seizoen te willen vertrekken, zo meldt CNN Portugal. De oefenmeester, die nog tot medio 2026 vastligt bij de topclub uit Lissabon, geniet interesse van Bayern München en wil die mogelijke kans niet laten lopen. Het is nog onduidelijk of Schmidt de nummer één kandidaat is om aan de slag te gaan bij der Rekordmeister.

De Portugese tak van CNN meldt dat er al een onderhoud gepland staat tussen Schmidt en Bayern, dat in de zoektocht naar een opvolger van Thomas Tuchel de ene na de andere afwijzing heeft gekregen. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick hebben besloten hun huidige werkgevers trouw te blijven.

Eerder op dag meldde Florian Plettenberg van Sky Sport dat Bayern contact heeft gezocht met Julen Lopetegui als opvolger van Tuchel, die al vroeg in het seizoen liet weten na deze jaargang te zullen vertrekken.

Later op de avond meldde Plettenberg dat het tóch nog mogelijk is dat Tuchel aanblijft als trainer van Bayern. Technisch directeur Max Eberl en sterspelers als Manuel Neuer zouden een langer verblijf wel zien zitten, maar daar moet volgens Plettenberg nog wel 'heel veel voor gebeuren'. Het is momenteel onduidelijk wie de absolute topfavoriet is om daadwerkelijk in de Allianz Arena aan de slag te gaan.

Schmidt was tussen 2014 en 2017 eerder al actief in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Na een tweejarig avontuur in China bij Beijing Guoan tekende Schmidt in de zomer van 2020 een contract bij PSV.

Schmidt kende een wisselende tijd in Eindhoven. Een landstitel zat er niet in voor de Eindhovenaren, maar het verblijf van de 57-jarige oefenmeester in Eindhoven eindigde toch met een hoogtepunt met de winst van de TOTO KNVB Beker. Ook werd eerder dat seizoen (2021/22) de Johan Cruijff Schaal veroverd.

Schmidt tekende na zijn vertrek uit Eindhoven bij Benfica, waarmee hij in zijn eerste seizoen de landstitel veroverde. Ook in Europa maakten as Águias indruk, al strandden zij in de kwartfinale van de Champions League tegen de latere finalist Inter.

Dit seizoen gaat het moeizamer en werd alleen de Portugese Super Cup gewonnen. Met nog drie wedstrijden te gaan en een achterstand van vijf punten op Sporting Portugal is prolongatie van de landstitel zeer onwaarschijnlijk.

Benfica heeft Pablo Aimar, assistent-bondscoach van Argentinië, op het oog als mogelijke vervanger van Schmidt, al zou de voormalig middenvelder momenteel geen oren hebben naar een terugkeer naar Europa. Ook AC Monza-trainer Raffaele Palladino staat volgens CNN op het lijstje.

