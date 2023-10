Roger Schmidt is boos op Makkelie: ‘Waarom doet hij dit? Ik begrijp het niet’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 11:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:09

Roger Schmidt is ontevreden over het optreden van Danny Makkelie in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (1-0 verlies). De trainer van Benfica, die in zijn tijd bij PSV al eens in de clinch lag met de scheidsrechter, vindt dat Makkelie een penalty had moeten toekennen aan David Neres. "Waarom komt de scheidsrechter niet eens om de beelden te bekijken?", aldus Schmidt voor de camera van DAZN.

Schmidt doelt op een moment uit de 29ste speelminuut, toen Neres in het strafschopgebied werd gevloerd door de inglijdende Nicolò Barella. De middenvelder raakte daarbij deels ook de bal. Makkelie oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding en werd daarin gesteund door zijn VAR Rob Dieperink.

Acredito que este empurrão do Neres fosse assinalado no Tugão 10/10 pic.twitter.com/9JtrAlvvjr — Colaborador Disto Tudo (@ColaDistoTudo) October 4, 2023

"Een honderd procent strafschop, niet eens een twijfelgeval", aldus Schmidt. "Ik begrijp niet waarom de scheidsrechter niet naar de kant komt om op zijn minst de beelden te bekijken. We hebben pech gehad, want we hadden zeker een penalty moeten krijgen."

Toch realiseert Schmidt zich dat de 1-0 uitslag een magere afspiegeling is van de kansenverhoudingen. Inter was in eigen huis heer en meester, maar verzuimde om de enorme kansen af te maken. Dat lukte Marcus Thuram in de 62ste minuut als enige.

"De overwinning was terecht", aldus Schmidt. "Als je hier op bezoek gaat bij Inter dan weet je dat het niet makkelijk wordt. Ze hebben ons met name in de tweede helft onder grote druk gezet."

Benfica-doelman Anatoliy Trubin werd met diverse reddingen de uitblinker van de avond. "Soms heb je een goede doelman nodig", zegt Schmidt.

Eerdere botsing tussen Schmidt en Makkelie

Voor Schmidt was het treffen een weerzien met Makkelie. De coach was als trainer van PSV ook al eens witheet op de scheidsrechter. Dat was in januari 2022 tijdens de topper tegen Ajax (1-2 verlies), toen Makkelie na advies van de VAR een doelpunt goedkeurde van Noussair Mazraoui. De controverse draaide om een bal wel of niet over de zijlijn van Daley Blind. "Give them the cup today", foeterde Schmidt op het veld.