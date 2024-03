Roger Schmidt boekt met Benfica knappe zege op Rangers en bekert verder

Benfica heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. Na het gelijkspel vorige week in eigen huis tegen Rangers FC (2-2) wist de ploeg van trainer Roger Schmidt in Schotland wel te winnen: 0-1. Rafa Silva was de matchwinner op Ibrox. De Portugees tekende halverwege de tweede helft voor de beslissende treffer.

Bij Rangers stonden er twee ex-Eredivisionisten in de aanval: Fábio Silva en Cyriel Dessers. Zij moesten samen met Tom Lawrence en Scott Wright voor het Schotse gevaar zorgen. Danilo ontbrak wegens een knieblessure. Bij Benfica stonden David Neres en Fredrik Aursnes aan de aftrap; Orkun Kökçü was bankzitter en viel na rust in.

Rangers zette direct druk in de openingsfase, wat een open wedstrijd opleverde. Benfica kreeg wat ruimte in de tegenstoot en probeerde daar, tevergeefs, via zijn vleugelspelers van te profiteren. Rangers zorgde voor het meeste gevaar.

Zo probeerde Lawrence het in de korte hoek, waar hij stuitte op Anatoliy Trubin. Rangers kon het overwicht niet omzetten in de openingstreffer. Benfica loerde ondertussen op zijn kansjes en die kwamen er ook. Zo schoot Aursnes in de handen van Jack Butland en kopte Marcos Leonardo naast.

Naarmate de eerste helft vorderde slopen er de nodige slordigheden in het spel van Rangers, wat Benfica met name op de flanken de nodige ruimte opleverde. as Águias wisten daar echter niet van te profiteren en kwamen aan de andere kant goed weg toen Dessers, in buitenspelpositie, van dichtbij op Trubin stuitte.

Rangers kwam uitstekend uit de kleedkamer. Wright dribbelde richting zestien en zag Dessers goed ruimte kiezen. De Belg werd aangespeeld, kapte zijn man uit en schoot tot zijn eigen ongeloof net naast. Dessers kwam enkele minuten later alsnog dicht bij zijn treffer, dit keer tikte hij van dichtbij naast. Hij claimde te zijn vastgehouden aan zijn shirt, maar daar was volgens de scheidsrechter niet genoeg sprake van.

Aan de andere kant opende Rafa Silva de score uit een vlijmscherpe counter. De Portugees ontsnapte vanaf eigen helft en rondde keurig af. De arbiter keurde het doelpunt in eerste instantie af wegens buitenspel, maar daar kon dus geen sprake van zijn omdat hij vanaf eigen helft vertrok: 0-1.

Rangers moest vol in de aanval om uitschakeling te voorkomen, maar na de tegentreffer wisten de Schotten amper meer te overtuigen. John Lundstram kwam nog wel enigszins dichtbij, maar Trubin was vastberaden om de nul te houden en bracht goed redding op het schot van de Rangers-verdediger. Vlak daarvoor liet Alexander Bah de kans liggen om Benfica op 0-2 te zetten. Gevolgen had zijn misser dus niet.

