Roemeense fans vernederen Kosovo met spandoek: duel onmiddellijk gestaakt

Dinsdag, 12 september 2023 om 21:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Het EK-kwalificatieduel tussen Roemenië en Kosovo wordt dinsdagavond (tijdelijk) gestaakt. Vanuit de vakken met Roemeense fans zijn spandoeken te zien waarop staat dat Kosovo Servisch is. Bovendien klinken er politieke spreekkoren die de Kosovaren beledigen. In de 22ste speelminuut en bij een 0-0 tussenstand heeft arbiter Willy Delajod er genoeg van en besluit hij alle 22 spelers naar de kleedkamers te sturen.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc — Emanuel Rosu (@Emishor) September 12, 2023

Op 17 februari 2008 riep Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk van Servië, maar de Serviërs erkennen de afscheiding nog altijd niet en zien Kosovo als een provincie. De afsplitsing wordt door 99 van de 193 leden van de Verenigde Naties erkend; onder meer door Nederland. Ook de UEFA erkent Kosovo als onafhankelijk land dat zelf mag spelen om een plek op het EK.

Emanuel Rosu, een Roemeense journalist, meldt dat de spelers van Kosovo cynisch applaudiserend het veld hebben verlaten. Verder is bekend dat de voorzitter van de Roemeense voetbalbond, Razvan Burleanu, de kleedkamer van de Roemenen is binnegestapt om het gesprek aan te gaan. Bovendien grijpen de lokale politie in Boekarest en de beveiligers in bij het Roemeense publiek op de tribune.